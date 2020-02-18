В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Число больных в регионе за сутки увеличилось на 1807 до 59 989 человек. Всего от коронавируса в провинции скончалось 1789 человек.
Количество выздоровевших увеличилось на 1223 человек, в общей сложности из больниц выписаны 7862 пациента, лечившихся от коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса