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В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек
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РИА Новости

В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек

02:06 18.02.2020
7688
© REUTERS / China DailyПациент, выздоровевший после заболевания коронавирусом, сдает кровь в больнице китайского города Ляньюньган
Пациент, выздоровевший после заболевания коронавирусом, сдает кровь в больнице китайского города Ляньюньган
© REUTERS / China Daily
Пациент, выздоровевший после заболевания коронавирусом, сдает кровь в больнице китайского города Ляньюньган
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Число больных в регионе за сутки увеличилось на 1807 до 59 989 человек. Всего от коронавируса в провинции скончалось 1789 человек.
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Количество выздоровевших увеличилось на 1223 человек, в общей сложности из больниц выписаны 7862 пациента, лечившихся от коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайУханьВ мире
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