Кассация оценит законность приговора экс-полковнику Захарченко

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции во вторник рассмотрит жалобу на приговор бывшему полковнику Дмитрию Захарченко, осужденному к 12,5 годам колонии за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд рассмотрит кассационную жалобу адвоката", - сказали в суде.
В настоящее время бывший полицейский уже отбывает наказание в одной из мордовских колоний.
Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну. Захарченко получил 12,5 лет, в середине ноября из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5 для бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в ней высоко оцениваются правозащитниками.