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Кассация оценит законность приговора экс-полковнику Захарченко
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РИА Новости

Кассация оценит законность приговора экс-полковнику Захарченко

02:01 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции во вторник рассмотрит жалобу на приговор бывшему полковнику Дмитрию Захарченко, осужденному к 12,5 годам колонии за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд рассмотрит кассационную жалобу адвоката", - сказали в суде.
Дмитрий Захарченко
4 февраля, 11:39
Адвокат раскрыл подробности драки экс-полковника Захарченко в колонии
В настоящее время бывший полицейский уже отбывает наказание в одной из мордовских колоний.
Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну. Захарченко получил 12,5 лет, в середине ноября из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5 для бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в ней высоко оцениваются правозащитниками.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
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