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2020-02-18T01:55+0300
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В Израиле обнаружили храм XII века до нашей эры
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РИА Новости

В Израиле обнаружили храм XII века до нашей эры

01:55 18.02.2020
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© Фото : предоставлено Управлением по делам древностей ИзраиляФундамент старинного здания в Израиле
Фундамент старинного здания в Израиле
© Фото : предоставлено Управлением по делам древностей Израиля
Фундамент старинного здания в Израиле. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев - РИА Новости. Профессор Йосеф Гурфинкель вместе с группой археологов из еврейского университета в Иерусалиме опубликовал исследование об обнаруженных руинах храма Ханаанской эпохи на месте поселения бронзового века Лахиш в районе израильского города Кирьят-Гат, говорится в специальном сообщении Управления древностей Израиля.
Израильским археологам удалось обнаружить уже несколько храмов ханаанский культуры в Шхеме, Мегиддо и Тель-Хацоре. Храм в Лахише отличается от них прямоугольной формой и несколькими боковыми залами. По этому же принципу позднее был возведён Храм Соломона в Иерусалиме.
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"Лишь раз в 30 или сорок лет нам удаётся обнаружить ханаанский храм в Израиле. То, что мы нашли, позволяет по-новому взглянуть на то, как этот регион жил в древности. Трудно переоценить важность этого открытия", - приводит слова профессора Гурфинкеля Управление древностей Израиля.
В комплексе сохранилось шесть колонн. Рядом с алтарем археологи нашли две небольшие бронзовые статуи, изображающие языческих богов- кузнецов. При раскопках в храме и на прилегающей территории ученым удалось обнаружить ювелирные изделия, бронзовые топоры, кинжалы и даже позолоченную емкость для жидкостей с надписью "Рамзес II", говорится в сообщении Управления древностей Израиля.
Вокруг храма располагалось большое поселение бронзового века. В настоящее время на этом месте открыт национальный парк Тель-Лахиш. Лахиш был одним из самых важных ханаанских городов в эпоху, когда, согласно Библии, на землю Израиля пришли иудейские племена под руководством Иисуса Навина. Город дважды разрушался войсками египетских фараонов, пока в 1550 году до нашей эры окончательно не прекратил своё существование. Лахиш упоминался в Библии и древних египетских источниках.
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