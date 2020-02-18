В Израиле обнаружили храм XII века до нашей эры

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев - РИА Новости. Профессор Йосеф Гурфинкель вместе с группой археологов из еврейского университета в Профессор Йосеф Гурфинкель вместе с группой археологов из еврейского университета в Иерусалиме опубликовал исследование об обнаруженных руинах храма Ханаанской эпохи на месте поселения бронзового века Лахиш в районе израильского города Кирьят-Гат, говорится в специальном сообщении Управления древностей Израиля

Израильским археологам удалось обнаружить уже несколько храмов ханаанский культуры в Шхеме, Мегиддо и Тель-Хацоре. Храм в Лахише отличается от них прямоугольной формой и несколькими боковыми залами. По этому же принципу позднее был возведён Храм Соломона в Иерусалиме.

"Лишь раз в 30 или сорок лет нам удаётся обнаружить ханаанский храм в Израиле. То, что мы нашли, позволяет по-новому взглянуть на то, как этот регион жил в древности. Трудно переоценить важность этого открытия", - приводит слова профессора Гурфинкеля Управление древностей Израиля.

В комплексе сохранилось шесть колонн. Рядом с алтарем археологи нашли две небольшие бронзовые статуи, изображающие языческих богов- кузнецов. При раскопках в храме и на прилегающей территории ученым удалось обнаружить ювелирные изделия, бронзовые топоры, кинжалы и даже позолоченную емкость для жидкостей с надписью "Рамзес II", говорится в сообщении Управления древностей Израиля.