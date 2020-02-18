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Суд рассмотрит апелляцию на приговор экс-замдиректора "Росгеологии"
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РИА Новости

Суд рассмотрит апелляцию на приговор экс-замдиректора "Росгеологии"

01:49 18.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБывший первый замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг на заседании суда
Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг на заседании суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Бывший первый замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг на заседании суда. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассмотрит во вторник апелляционную жалобу защиты на приговор осужденного на 3,5 года колонии бывшего первого заместителя директора "Росгеологии" Руслана Горринга, сообщили РИА Новости в суде.
В декабре 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима Горринга. Он признался в особо крупном мошенничестве, и дело слушалось в особом порядке.
"Заседание назначено на 18 февраля в 12.00", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, в 2009-2010 годах Руслан Горринг, он же Ганижев, будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от бизнесмена в общей сложности более 19 миллионов рублей за "беспрепятственное ведение бизнеса".
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После того, как предприниматель перестал платить за покровительство, Горринг в ходе личных встреч потребовал у него еще "долг" в 5 миллионов рублей. Получив требуемую сумму, Горринг должен был отнести ее Газейкину, но был задержан.
В рамках уголовного дела его отправили под подписку о невыезде, однако после этого он скрылся и был объявлен в розыск. Позже Ганижев изменил фамилию и отчество и смог устроиться на высокий пост в "Росгеологию" (крупнейший геологический холдинг России, полностью принадлежит государству).
Прошлые грехи Горрингу припомнили после громкого скандала, который он сам же и устроил в начале этого года. В социальных сетях появилось видео с топ-менеджером, на котором он во время компьютерной игры, обильно матерясь, рассказывал в том числе об интимных отношениях с подчиненными и своем привилегированном положении в компании. После этого Горринга уволили из "Росгеологии", а вскоре и задержали.
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