Суд рассмотрит апелляцию на приговор экс-замдиректора "Росгеологии"

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассмотрит во вторник апелляционную жалобу защиты на приговор осужденного на 3,5 года колонии бывшего первого заместителя директора " Второй западный окружной военный суд рассмотрит во вторник апелляционную жалобу защиты на приговор осужденного на 3,5 года колонии бывшего первого заместителя директора " Росгеологии " Руслана Горринга, сообщили РИА Новости в суде.

В декабре 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима Горринга . Он признался в особо крупном мошенничестве, и дело слушалось в особом порядке.

"Заседание назначено на 18 февраля в 12.00", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, в 2009-2010 годах Руслан Горринг, он же Ганижев, будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от бизнесмена в общей сложности более 19 миллионов рублей за "беспрепятственное ведение бизнеса".

После того, как предприниматель перестал платить за покровительство, Горринг в ходе личных встреч потребовал у него еще "долг" в 5 миллионов рублей. Получив требуемую сумму, Горринг должен был отнести ее Газейкину, но был задержан.

В рамках уголовного дела его отправили под подписку о невыезде, однако после этого он скрылся и был объявлен в розыск. Позже Ганижев изменил фамилию и отчество и смог устроиться на высокий пост в "Росгеологию" (крупнейший геологический холдинг России, полностью принадлежит государству).