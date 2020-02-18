В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
Ранее арбитраж по иску бывших акционеров ЮКОСа постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов. Однако это решение отменил Окружной суд Гааги, теперь суд рассматривает жалобу на это решение.
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По его словам, ранее в рассмотрении жалобы приняли участие представители Минюста России, Международного центра правовой защиты и иностранные адвокаты, представляющие интересы РФ. Российская сторона призвала голландский апелляционный суд поддержать вынесенный ранее судом первой инстанции вердикт об отмене арбитражных решений.
В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
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В июне 2015 года во Франции и Бельгии — во исполнение решения третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОСа - был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения сочли российским.
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение местного арбитража о взыскании с России 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, пояснив, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.