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2020-02-18T07:45+0300
https://ria.ru/20200218/1564903216.html
В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа
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РИА Новости

В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа

01:37 18.02.2020 (обновлено: 07:45 18.02.2020)
30033
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНК "ЮКОС"
НК ЮКОС
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
НК "ЮКОС". Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
Ранее арбитраж по иску бывших акционеров ЮКОСа постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов. Однако это решение отменил Окружной суд Гааги, теперь суд рассматривает жалобу на это решение.
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По его словам, ранее в рассмотрении жалобы приняли участие представители Минюста России, Международного центра правовой защиты и иностранные адвокаты, представляющие интересы РФ. Российская сторона призвала голландский апелляционный суд поддержать вынесенный ранее судом первой инстанции вердикт об отмене арбитражных решений.
В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
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В июне 2015 года во Франции и Бельгии — во исполнение решения третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОСа - был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения сочли российским.
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение местного арбитража о взыскании с России 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, пояснив, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.
Здание Международного арбитражного суда в Гааге
01:35
Дело нефтяной компании ЮКОС в Гаагском суде
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Решение Гаагского суда по делу ЮКОСаЮКОСБельгияГаагаРоссияВ мире
Популярные комментарии
С большой долей вероятности Россию заставят платить. Неумное, непрофессиональное и коррумпированное "руководство" России и госкорпораций с круговой порукой и "своих не сдаем" в итоге привели страну к полному позору почти на всех фронтах. Теперь с Россией и воевать не нужно - можно просто каким-нибудь западным судом присудить (!!!) ей платить репарации Украине(что уже сделано), обиженным олигархам-оппозиционерам, обещавшим продать Россию Западу и далее по списку. Самое плохое в этом всем то, что наши "правители", опасаясь за свои деньги и своих отпрысков(и то, и другое - на западе уже давно), не смеют отстаивать интересы России. Примерно по такой схеме в России время от времени происходят революции. "Власть" ворует, наживается на населении и АБСОЛЮТНО не связывает себя и свое будущее с Россией, а народ, видя, что ему на шею залезают все больше и наглее, в итоге решает снести все, "до основанья".
18 февраля, 09:20
Иван Помидоров
1300058
Ну вот, "отжимание" данной компании и вышло боком. А-ля 90-е в действии. Интересно, если оплата будет, за чей счет? Думаю за наш, так или иначе. Печально.
18 февраля, 12:54
Я В ТАНКЕ
600106
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