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Украинский борт вывезет из Китая россиянина, сообщил глава МВД Украины
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РИА Новости

Украинский борт вывезет из Китая россиянина, сообщил глава МВД Украины

01:26 18.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Среди иностранцев, которых из-за коронавируса вместе с гражданами Украины эвакуирует из Китая украинский спецборт, есть и гражданин РФ, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков.
Ранее замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая из-за распространения нового типа коронавируса, прибудет в страну в четверг, их поместят на карантин как минимум на 14 дней. По его словам, эвакуируют 49 украинцев и 25 иностранцев, рейс будет сопровождать команда врачей.
"К нам обратились несколько государств для того, чтобы мы помогли вывезти их граждан, так как у них нет рейса или он был, а теперь уже нет. И министр иностранных дел вел с ними переговоры... Так как у нас в самолете будут свободные места, мы возьмем несколько человек на борт… у нас есть заявки из огромного количества стран. В том числе гражданин РФ. И я это полностью поддерживаю, потому что, например, российский самолет перед этим забрал нашего украинца", - сообщил Аваков в эфире программы "Свобода слова".
Также по словам Авакова, украинский спецборт заберет граждан Белоруссии, Германии, Нидерландов, Чехии, Коста-Рики, Аргентины. Он отметил, что страны, чьих граждан будет вывозить украинский самолет, оплатят им поездку.
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При этом Аваков отметил, что все пассажиры будут проходить проверку, и те, у кого температура тела выше 37,2 градусов, на борт взяты не будут.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
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