Украинский борт вывезет из Китая россиянина, сообщил глава МВД Украины

"К нам обратились несколько государств для того, чтобы мы помогли вывезти их граждан, так как у них нет рейса или он был, а теперь уже нет. И министр иностранных дел вел с ними переговоры... Так как у нас в самолете будут свободные места, мы возьмем несколько человек на борт… у нас есть заявки из огромного количества стран. В том числе гражданин РФ. И я это полностью поддерживаю, потому что, например, российский самолет перед этим забрал нашего украинца", - сообщил Аваков в эфире программы "Свобода слова".