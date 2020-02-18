Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T00:50+0300
https://ria.ru/20200218/1564902709.html
"Макдоналдс" первым в России открыл ресторан с "темной кухней"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156272/15/1562721506_0:121:2325:1428_1036x0_80_0_0_90b278f56cec40f1b3cdcd17173ac181.jpg
РИА Новости

"Макдоналдс" первым в России открыл ресторан с "темной кухней"

00:50 18.02.2020
39077
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛоготип корпорации "Макдоналдс"
Логотип корпорации Макдоналдс
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" запустила формат dark kitchen ("темная кухня"), который уже несколько месяцев работает в Москве. Об этом рассказали РБК в двух компаниях-консультантах коммерческой недвижимости.
Речь идет о фабрике-кухне, которая работает лишь для нужд доставки готовой продукции — она готовит и выдает заказы только курьерам. Для этого было найдено помещение неподалеку от станции метро "Юго-Западная".
Отмечается, что "Макдоналдс" запустил работу "темной кухни" в тестовом режиме летом 2019 года.
Как заявили собеседники СМИ, "Макдоналдс" стал первой полноценной сетью общепита, которая открыла собственную "темную кухню" в России.
Совместный проект Сбербанка и McDonalds
20 декабря 2019, 13:32
В Москве в отделении Сбербанка открылся первый McDonald's
По словам представителя сервиса доставки Delivery Club, эта фабрика-кухня уже входит в число лидеров по количеству заказов среди заведений "Макдоналдс" в Москве. Причиной этому называют то, что она находится в зоне с высокой плотностью населения. Кроме того, все операционные процессы этой точки ориентированы именно на доставку.
Стало известно, что компания также занимается поиском помещения для комбинированного формата, который подразумевает работу классического ресторана, совмещенного с дополнительной кухней. При этом он будет обслуживать только курьеров агрегаторов доставки.
Ресторан McDonalds на Бронной улице в Москве
30 января, 13:21
McDonald's отменил акцию в Москве из-за профилактики коронавируса
3889032187
Обсудить 42
РестораныМакдоналдсМоскваРоссияМосковский метрополитенНовости компаний - ЭкономикаОбщество
Популярные комментарии
Какое достижение! Тошниловка прогрессирует...
18 февраля, 01:38
kkoenigtiger
116401104
Никогда не понимал людей, которые называют макдак - рестораном. Где в Макдаке официанты/тарелки/салфетки/скатерти? Макдак - это столовка, в лучшем случае.
18 февраля, 01:37
Б Борис Балай
11960103
Рекомендуем
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
дание президиума Российской Академии наук в Москве
В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве.
Жена Диброва рассказала о его состоянии после госпитализации
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
Участники митинга против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель перекрыли дорогу ведущую к Верховной Раде Украины в Киеве
Украина на грани: долги вынудят ее отдать землю
Канадские полицейские
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
Председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Фридрих Ишингер принимают участие в заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске
Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта "Миротворец"
Конституция РФ
Министрам и премьеру могут запретить иметь счета в зарубежных банках
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
Цеха встали: украинская промышленность оказалась на грани коллапса
Руки
Врач рассказал, как продлить жизнь суставам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль прокомментировал публикацию голландского журналиста по МН17
Морские пехотинцы США перед входом в один из дворцов Саддама Хусейна. 9 апреля 2003 года
Военные секреты США раскрыл простой аналитик
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостанавливает с четверга пропуск трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
20:03Богданов обсудил с ХАМАС палестино-израильское урегулирование
20:01США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
20:00В Госдепе заявили, что не пытаются повысить цены на нефть
19:59Мантуров обсудил с главой Минэкономики Германии водородную энергетику
Лента новостейМолния