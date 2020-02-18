"Макдоналдс" первым в России открыл ресторан с "темной кухней"

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" запустила формат dark kitchen ("темная кухня"), который уже несколько месяцев работает в Москве. Об этом рассказали РБК в двух компаниях-консультантах коммерческой недвижимости.
Речь идет о фабрике-кухне, которая работает лишь для нужд доставки готовой продукции — она готовит и выдает заказы только курьерам. Для этого было найдено помещение неподалеку от станции метро "Юго-Западная".
Отмечается, что "Макдоналдс" запустил работу "темной кухни" в тестовом режиме летом 2019 года.
Как заявили собеседники СМИ, "Макдоналдс" стал первой полноценной сетью общепита, которая открыла собственную "темную кухню" в России.
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По словам представителя сервиса доставки Delivery Club, эта фабрика-кухня уже входит в число лидеров по количеству заказов среди заведений "Макдоналдс" в Москве. Причиной этому называют то, что она находится в зоне с высокой плотностью населения. Кроме того, все операционные процессы этой точки ориентированы именно на доставку.
Стало известно, что компания также занимается поиском помещения для комбинированного формата, который подразумевает работу классического ресторана, совмещенного с дополнительной кухней. При этом он будет обслуживать только курьеров агрегаторов доставки.