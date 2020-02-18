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Прокурор попросит наказание для участников "Нового величия"
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РИА Новости

Прокурор попросит наказание для участников "Нового величия"

00:22 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастники движения "Новое величие" на заседании Люблинского районного суда города Москвы
Участники движения Новое величие на заседании Люблинского районного суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участники движения "Новое величие" на заседании Люблинского районного суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прокурор попросит Люблинский суд Москвы о наказании для фигурантов дела "Нового величия", сообщили РИА Новости в суде.
Суд перейдет к стадии прений сторон, в ходе которой обвинение скажет, какое наказание считает справедливым для подсудимых. Затем очередь выступать перейдет к стороне защиты, которая также сможет высказать свое мнение о предстоящем приговоре. После последнего слова подсудимых суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
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Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Мосгорсуд в начале октября отменил приговор еще одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. До нового процесса его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Помимо Ребровского, в марте этого года был приговорен к 2 годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Новое величиеЛюблинский суд г. МосквыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваРоссияПроисшествия
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