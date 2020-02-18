Прокурор попросит наказание для участников "Нового величия"

Суд перейдет к стадии прений сторон, в ходе которой обвинение скажет, какое наказание считает справедливым для подсудимых. Затем очередь выступать перейдет к стороне защиты, которая также сможет высказать свое мнение о предстоящем приговоре. После последнего слова подсудимых суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Мосгорсуд в начале октября отменил приговор еще одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. До нового процесса его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Помимо Ребровского, в марте этого года был приговорен к 2 годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.