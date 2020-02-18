Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T12:24+0300
https://ria.ru/20200218/1564900712.html
Россиянки гонятся за дешевой красотой, но их уродуют
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564907032_0:36:1000:599_1036x0_80_0_0_0b81e4325847def2b34237ceb6deca91.jpg
РИА Новости

Россиянки гонятся за дешевой красотой, но их уродуют

08:00 18.02.2020 (обновлено: 12:24 18.02.2020)
11891
© Фото : предоставлено сообществом pravdaokosmetologah в InstagramПоследствия увеличения губ препаратом на основе гаалуроновой кислоты
Последствия увеличения губ препаратом на основе гаалуроновой кислоты
© Фото : предоставлено сообществом pravdaokosmetologah в Instagram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Анастасия Гнединская. "Безоперационная ринопластика: за одну процедуру уберем горбинку на носу", "Изменение овала лица без разрезов" — соцсети пестрят такой рекламой. Косметологи обещают сделать глаза-пуговки миндалевидными, убрать пухлые щеки — за один визит к специалисту. Девушки слетаются на подобные предложения, как мотыльки на свет фонаря: дешево, быстро, но главное — без разрезов и операций. Именно на безопасности и безболезненности процедуры делают упор рекламные слоганы. Итог таких манипуляций часто плачевен: обезображенные лица, слепота или даже смерть от анафилактического шока. Как не стать жертвой "уколов красоты", разбиралось РИА Новости.

"Я кричала от боли, держалась за глаз"

Жительницу Нальчика Элеонору М. природа не обделила: точеные черты лица, миндалевидные карие глаза. Но красоту нужно поддерживать. Летом 2018 года Элеонора пришла в косметологический кабинет некоей Инны Ж. на консультацию. Спустя полчаса ее увезли на скорой. Шестнадцать дней женщина провела в реанимации. После, казалось бы, безобидного укола она полностью ослепла на один глаз.
"Если честно, никаких радикальных процедур я делать не хотела — думала просто проконсультироваться. Но косметолог предложила поднять кончик носа (провести так называемую безоперационную ринопластику) и заполнить носослезную борозду филлером. Заверила: черты лица кардинально не изменятся, но вид будет более свежий, молодой. К тому же процедура абсолютно безобидная — всего пара уколов", — вспоминает ту беседу Элеонора.
© Фото : из личного архиваЭлеонора после "укола красоты"
Элеонора после укола красоты
© Фото : из личного архива
Элеонора после "укола красоты"
Она обещала подумать. Уже собиралась уходить, но косметолог озвучила цену — 3500 рублей. "Сказала, что якобы именно сегодня заканчивается акция, и в другой день за такие деньги она мне эту процедуру уже не сделает. В салонах это обычно стоит десять-двенадцать тысяч. И я согласилась. Сначала только на то, чтобы приподнять кончик носа. Уже лежа на кушетке, дала согласие и на заполнение носослезки".
Элеонора уверяет: никаких бумаг не подписывала, все договоренности были только на словах. "Но с 2016 года у этого косметолога была моя медкарта — я у нее делала другую процедуру. Уже после инцидента она вклеила туда мое согласие и расписалась за меня", — утверждает пострадавшая.
© Фото : из личного архиваЭлеонора до обращения к косметологу
Элеонора до обращения к косметологу
© Фото : из личного архива
Элеонора до обращения к косметологу
После первой инъекции в носослезную борозду у Элеоноры сразу начало падать зрение, а по лицу разлилась боль. "Я сказала об этом косметологу. Но она ответила, мол, не надо придумывать. И набрала еще один шприц. После второго укола мне стало совсем плохо, я кричала от боли, держалась за глаз. Только тогда она поняла, что сделала что-то не так. Вколола рассасывающий препарат. Но мне было уже совсем не по себе. Вызвали скорую".
Элеонору поместили в реанимацию, где она провела шестнадцать дней. Из-за некроза тканей был риск потерять не только зрение, но и сам глаз. Как ей объяснили врачи, во время введения филлера косметолог попала в сосуд, из-за чего кровь перестала поступать в зрительный нерв.
© Фото : из личного архиваЭлеонора после "укола красоты"
Элеонора после укола красоты
© Фото : из личного архива
Элеонора после "укола красоты"
"Но ведь поврежден был не только левый глаз — острота зрения теперь на нем 0,01. У меня субатрофия больших полушарий мозга. При малейшем переутомлении мучают жуткие головные боли. Я все время на таблетках, каждые полгода капаю сосудистые. Плюс, чтобы левый глаз не начал косить, нужно ходить на физиотерапию. Шрамы на лице я лечила полгода. Помимо всего этого, был сильный птоз — веко не открывалось".
Следствие шло год. В июле 2019-го Инне Ж. предъявили обвинение в медицинской деятельности без лицензии. Судебный процесс продолжается. "Я настаивала на том, чтобы ее привлекли по статье 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей..."). Понятно, что она колола мне какой-то контрафактный филлер — легальные, как я потом узнала, стоят от семи тысяч рублей. Сама она постоянно меняет показания: называет то один препарат, то другой. Но так как во время обыска ампул не нашли, привлечь по 238-й ее не могут", — возмущается потерпевшая.
© Фото : из личного архиваЭлеонора до обращения к косметологу
Элеонора до обращения к косметологу
© Фото : из личного архива
Элеонора до обращения к косметологу
Несмотря на судебный процесс, косметолог как ни в чем не бывало продолжает принимать желающих улучшить себе внешность. Только теперь — на дому. "Она ведет страничку, зазывает людей. Моя знакомая ради эксперимента попросилась к ней на инъекционную процедуру — и та сообщила ей домашний адрес".
— Сама косметолог как-то объясняет произошедшее?
— Утверждает, что у меня были противопоказания. Мол, я сама виновата, что не предупредила. Но это полный бред. Экспертиза установила: слепота — последствие попадания филлера в сосудистое русло.

"На лице были следы от инъекций"

Двадцатидевятилетняя Элина Бабичева скончалась прямо на массажном столе в столичной клинике. От анафилактического шока на лидокаин. Это произошло 14 июля прошлого года.
Мать Элины вспоминает: накануне сеанса они с дочерью проговорили полчаса, пока та ехала в такси. Обсуждали, какой спортивный костюм лучше купить в подарок отцу. "На какую именно процедуру направляется, Элина не сказала. Просто упомянула, что забежит к косметологу перед работой. А потом мне перезвонит. Но звонка так и не последовало. О случившемся нам сообщила тетя, с которой они снимали квартиру. К косметологу они должны были пойти вместе, но в последний момент моя сестра не смогла — из-за работы".
© Фото : аккаунт Элины Бабичевой в соцсетиЭлина Бабичева
Элина Бабичева
© Фото : аккаунт Элины Бабичевой в соцсети
Элина Бабичева
Что за процедуру проводила Бабичевой косметолог, до сих пор неясно. Врач утверждает: Элина пришла на сеанс массажа. На кушетке девушке стало плохо: изо рта пошла пена, она потеряла сознание.
"Но на лице у дочери были следы от инъекций — это зафиксировала экспертиза. Понятно, что косметолог ввела дочери какой-то дешевый препарат. Причем после случившегося еще и оболгать ее хотела: мол, Элина к ней пришла в неадекватном состоянии, с расширенными зрачками и трясущимися руками. Но у нас есть экспертиза — там все чисто. Дочь никогда не употребляла наркотиков, вела здоровый образ жизни, следила за собой", — плачет в телефонную трубку Гульнара Бабичева.
По ее словам, следователи считали, что у косметолога даже не было медицинского образования. "Сейчас вроде бы склоняются к тому, что есть. Но я все равно в это не верю. Она ведь даже реанимационные мероприятия не провела. В кабинете не было шок-аптечки".
Десятого сентября 2019-го косметологу Юлии Качан предъявили обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Правда, вину она не признает. И продолжает практиковать — перекраивать лица.

"В лицо ввели липолитик, который обычно колют в ягодицы"

Это самые вопиющие случаи. О тысячах испорченных "уколами красоты" носов и губ мало кто говорит. Стэлла Арагонская ведет проект Pravdaokosmetologah. Ежедневно в сообществе оставляют жалобы те, кто пострадал от псевдоврачей. Вот лишь пара историй:
"Ходила на инъекционный липолиз (моделирование овала лица за счет инъекций препаратов, сжигающих подкожный жир. — Прим. ред.). Косметолог не собрала анамнез — сразу положила на кушетку. После первого укола лицо пронзила острая боль — будто током меня ударило. Рот не открывался, но врач сказала, что так действует липолитик. Ушла я от нее в слезах, с ужасной болью в челюсти. Лицо раздулось, стало квадратное. В последующие три дня отек усилился — и держался две недели! Избавлялась я от него тяжело, проходила курс микротоков, кучу денег отдала, чтобы убрать побочки. Как потом мне сказали, она мне уколола в лицо липолитик, который обычно колют в ягодицы. Да, забыла написать: щеки в итоге не похудели ни на миллиметр".
Вот отзыв о безоперационной ринопластике.
© Фото : из личного архиваСтэлла Арагонская
Стэлла Арагонская
© Фото : из личного архива
Стэлла Арагонская
"Расскажу вам, как мне в одной разрекламированной клинике, имеющей медицинскую лицензию, испортили нос. Пришла к косметологу, хотела сузить крылья носа. Мне предложили уколоть какой-то новый препарат. Сразу после инъекции нос начал безумно болеть — неделю, месяц. Естественно, я стала звонить в клинику. Там сначала сказали, что все так и должно быть, мол, это препарат действует. Ждите. Когда поняла, что меня обманули, потребовала свою медкарту. А в ней в поле, где должны быть указаны процедуры и препарат, написано: "консультация". Вот и все. Долго лечилась потом, в итоге сделала ринопластику, были удалены ткани. Самое ужасное, что я не могу на эту клинику даже отрицательный отзыв оставить. Их просто не пропускают или звонят и требуют доказать. А как я им докажу, если у меня в договоре написано "консультация".
Стэлла не косметолог, не врач. Администрировать проект решила после того, как с недобросовестным специалистом столкнулась ее подруга. "Ее бросили без медпомощи в состоянии отека Квинке после неудачного увеличения губ. Слава богу, тогда все обошлось. Но после этого я поняла, что нужна некая общая площадка, где девушки смогли бы узнать, как, например, отличить оригинальный филлер от контрафактного, оставить отзывы на врача".
По просьбе РИА Новости Арагонская составила антирейтинг "уколов красоты". На первом месте — безоперационная ринопластика.
"Предложений по коррекции формы носа с помощью неких авторских мезококтейлей в соцсетях действительно много. Девушки охотно идут на процедуру: недорого, безболезненно, якобы мгновенный эффект. На деле же им колют дипроспан — препарат из группы глюкокортикостероидов. Он действительно делает хрящевые ткани пластичными, хрупкими. Но проблема в том, что действует он в течение месяца. Контролируемого эффекта при такой инъекции быть не может: нельзя просчитать ни площадь, ни глубину воздействия. В итоге нам присылают фото с вмятинами на носу. Недавно одна наша подписчица пыталась убрать таким образом горбинку. В итоге кожа на переносице в месте инъекции стала просвечивать чуть ли не до костей — ее просто разъело".
Медицинская операция
23 ноября 2018, 08:00
В московской клинике девушке пробили череп во время ринопластики
Другое популярное предложение из инстаграма: для уменьшения стоимости процедуры девушкам предлагают разделить с подружкой один филлер на двоих. "Многие псевдокосметологи утверждают, что меняют иглу. Но это не особо спасает от заражения. Потому что есть такой процесс, как обратное всасывание", — объясняет администратор группы.
Кроме того, некоторые лжекосметологи советуют поделить препарат на две инъекции. Например, сегодня уколоть в губы, а через неделю, когда отек сойдет, сделать коррекцию. Либо доколоть его в носослезку. "Проблема в том, что филлеры на основе гиалуроновой кислоты не подлежат хранению, — это сказано во всех инструкциях. Любой контакт с воздухом сразу вызывает процесс распада. А в случае деления получается, что филлер неделю лежит в холодильнике. И хорошо, если вам попадется ваш же шприц. Некоторые надомники эту половинку вкалывают следующему пациенту. В итоге через неделю вам введут препарат по принципу "что осталось в холодильнике от предыдущего пациента".
Врач-анестезиолог. Архивное фото
1 мая 2018, 08:00
Шок и кариес. Почему девушки умирают при пластических операциях
Отдельно нужно сказать о безоперационной коррекции формы груди. Эту процедуру тоже предлагают провести с помощью филлеров. "Но неизвестно, как организм отреагирует на такое огромное количество гиалуронки. И если что-то пойдет не так, вывести этот гигантский объем препарата будет невозможно".
Администратор проекта о косметологии обращает внимание: дешевле примерно десяти тысяч рублей процедура по увеличению губ, например, стоить не может. Ведь себестоимость сертифицированного препарата — семь тысяч. "Когда мы видим акцию "губы за пять тысяч", это либо разделение шприца, либо какой-то совсем дешевый китайский аналог. В таких препаратах очень низкая степень очистки. Как итог — обострение аутоиммунных заболеваний. Причем не каждый врач может связать это с филлерами. Нам много девушек жаловались, что после увеличения губ их мучают хроническая усталость, головные боли. Как только гель рассасывается, боли уходят".

"Такие препараты — мина замедленного действия"

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" Управления делами президента, врач-дерматокосметолог Института пластической хирургии и косметологии Евгения Иконникова подтверждает: контрафактная продукция — настоящий бич современной косметологии.
"Ко мне чуть ли не еженедельно обращаются женщины, которые якобы оплачивали инъекцию филлера с гиалуроновой кислотой. Но на УЗИ выясняется, что им ввели полимер".
© Фото : из личного архиваВрач-дерматокосметолог Евгения Иконникова
Врач-дерматокосметолог Евгения Иконникова
© Фото : из личного архива
Врач-дерматокосметолог Евгения Иконникова
Такой препарат — мина замедленного действия, говорит эксперт. Он может дать о себе знать через два года, а может — через десять-пятнадцать лет. "Рано или поздно у человека проявляется иммунная реакция на инородное тело, организм пытается вывести биополимер. Но так как сделать это невозможно, вокруг сгустков вещества формируется капсула из рубцовой ткани. Особенность биополимера еще и в том, что он распадается на мелкие частички. В итоге кожа на лице женщины может стать бугристой. Причем эти бугры очень плотные. Они способы сдавить сосуды, нервы, из-за чего возникают болевые ощущения".
Удалить полимер из тканей очень сложно. При хирургическом вмешательстве остаются очень грубые, подчас обезображивающие женщину рубцы.
Часто, продолжает Евгения Иконникова, обращаются с воспалительными реакциями на неизвестные препараты. Порой называют такое, чего даже в интернете нет.

"Благодаря УЗИ мы можем понять, какова основа этого препарата. Допустим, это гиалуроновая кислота. Но что в нее добавлено, какие продукты синтеза, побочные вещества, не скажет никто".

Опасность этих неизвестных веществ в том, что они плохо поддаются расщеплению. "У косметологов есть фермент, который расщепляет гиалуроновую кислоту, — что-то вроде антидота. Его широко используют, когда нужно убрать филлеры из ткани. Но если дело касается контрафактной продукции, получается это далеко не всегда".
Евгения Иконникова отмечает, что многие жертвы "уколов красоты" делали инъекции на дому у мастера, которого порекомендовала подруга. Также зачастую приходят из небольших салонов красоты. И после инъекций по купонам. "К сожалению, чтобы цена была привлекательной, клиники на время акций нередко подменяют препарат".

"Начинают открещиваться от клиентов"

Медицинский юрист Юлия Казанцева объясняет: оказывать услуги по увеличению губ, подтяжке лица могут только организации, имеющие лицензию по профилю "косметология". Пациентке должны оформить медкарту, получить у нее информированное согласие на процедуру, обязательно показать, какой препарат будут вводить.
Соковая терапия
5 августа 2019, 08:00Специальный репортаж
"Становится страшно!" Как тысячи россиян уходят лечиться в интернет
"Но нелегальные косметологи ничего этого не делают: не собирают анамнез, не выдают чеки, оплату за услуги берут наличными. Если возникает конфликтная ситуация, доказать, что женщине была проведена инъекционная процедура, крайне сложно. Хорошо, если есть переписка в мессенджерах, которую можно представить в суде. Однако в большинстве случаев даже ее не остается. "Специалисты" же утверждают, что проводили не косметологическую, а косметическую процедуру — например, массаж лица".
Важно знать: приобрести сертифицированный препарат для инъекций может только специалист с профильным медицинским образованием — дерматовенеролог, прошедший переподготовку по специальности "косметология". Если у человека его нет, использовать он будет контрафактные филлеры.
20474113416
Обсудить 14
косметологияЗдоровьеНальчикРоссияОбщество
Популярные комментарии
Почему-то от этой статьи хочется только ржать))))))))) особенно после фразы, что в мордочку этим крастоточкам вкалывают то же, что в попочку - видать, разницы никакой нет ни по форме, ни по содержанию))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
18 февраля, 08:39
Екатерина Горобец
19610010
Куда ты прешься? Ну 55 тебе, смирись. Ни за какие деньги тебе не будет снова 16.
18 февраля, 10:34
Анатолий Садовский
1720003
Рекомендуем
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
Цеха встали: украинская промышленность оказалась на грани коллапса
Участники митинга против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель перекрыли дорогу ведущую к Верховной Раде Украины в Киеве
Украина на грани: долги вынудят ее отдать землю
Виктория Мусина-Пушкина, ее муж - Пьер и дети - Александра, Анастасия, Хлоя
Откровения россиянок, вышедших замуж за иностранцев
Кадр из фильма Королева Катве
Умерла 15-летняя актриса фильмов Disney
Морские пехотинцы США перед входом в один из дворцов Саддама Хусейна. 9 апреля 2003 года
Военные секреты США раскрыл простой аналитик
Празднование Нового года
Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря
Стетоскоп
В Прикамье врач отказалась принимать пациента с ВИЧ, пишут СМИ
Теплая погода в Москве
Погода в Москве побила рекорд 1949 года
Геннадий Давыдько
В Минске оценили слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве.
Жена Диброва рассказала о его состоянии после госпитализации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостанавливает с четверга пропуск трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
20:03Богданов обсудил с ХАМАС палестино-израильское урегулирование
20:01США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
20:00В Госдепе заявили, что не пытаются повысить цены на нефть
19:59Мантуров обсудил с главой Минэкономики Германии водородную энергетику
Лента новостейМолния