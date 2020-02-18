Россиянки гонятся за дешевой красотой, но их уродуют

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Анастасия Гнединская. "Безоперационная ринопластика: за одну процедуру уберем горбинку на носу", "Изменение овала лица без разрезов" — соцсети пестрят такой рекламой. Косметологи обещают сделать глаза-пуговки миндалевидными, убрать пухлые щеки — за один визит к специалисту. Девушки слетаются на подобные предложения, как мотыльки на свет фонаря: дешево, быстро, но главное — без разрезов и операций. Именно на безопасности и безболезненности процедуры делают упор рекламные слоганы. Итог таких манипуляций часто плачевен: обезображенные лица, слепота или даже смерть от анафилактического шока. Как не стать жертвой "уколов красоты", разбиралось РИА Новости.

"Я кричала от боли, держалась за глаз"

Жительницу Нальчика Элеонору М. природа не обделила: точеные черты лица, миндалевидные карие глаза. Но красоту нужно поддерживать. Летом 2018 года Элеонора пришла в косметологический кабинет некоей Инны Ж. на консультацию. Спустя полчаса ее увезли на скорой. Шестнадцать дней женщина провела в реанимации. После, казалось бы, безобидного укола она полностью ослепла на один глаз.

"Если честно, никаких радикальных процедур я делать не хотела — думала просто проконсультироваться. Но косметолог предложила поднять кончик носа (провести так называемую безоперационную ринопластику) и заполнить носослезную борозду филлером. Заверила: черты лица кардинально не изменятся, но вид будет более свежий, молодой. К тому же процедура абсолютно безобидная — всего пара уколов", — вспоминает ту беседу Элеонора.

© Фото : из личного архива Элеонора после "укола красоты" © Фото : из личного архива Элеонора после "укола красоты"

Она обещала подумать. Уже собиралась уходить, но косметолог озвучила цену — 3500 рублей. "Сказала, что якобы именно сегодня заканчивается акция, и в другой день за такие деньги она мне эту процедуру уже не сделает. В салонах это обычно стоит десять-двенадцать тысяч. И я согласилась. Сначала только на то, чтобы приподнять кончик носа. Уже лежа на кушетке, дала согласие и на заполнение носослезки".

Элеонора уверяет: никаких бумаг не подписывала, все договоренности были только на словах. "Но с 2016 года у этого косметолога была моя медкарта — я у нее делала другую процедуру. Уже после инцидента она вклеила туда мое согласие и расписалась за меня", — утверждает пострадавшая.

© Фото : из личного архива Элеонора до обращения к косметологу © Фото : из личного архива Элеонора до обращения к косметологу

После первой инъекции в носослезную борозду у Элеоноры сразу начало падать зрение, а по лицу разлилась боль. "Я сказала об этом косметологу. Но она ответила, мол, не надо придумывать. И набрала еще один шприц. После второго укола мне стало совсем плохо, я кричала от боли, держалась за глаз. Только тогда она поняла, что сделала что-то не так. Вколола рассасывающий препарат. Но мне было уже совсем не по себе. Вызвали скорую".

Элеонору поместили в реанимацию, где она провела шестнадцать дней. Из-за некроза тканей был риск потерять не только зрение, но и сам глаз. Как ей объяснили врачи, во время введения филлера косметолог попала в сосуд, из-за чего кровь перестала поступать в зрительный нерв.

© Фото : из личного архива Элеонора после "укола красоты" © Фото : из личного архива Элеонора после "укола красоты"

"Но ведь поврежден был не только левый глаз — острота зрения теперь на нем 0,01. У меня субатрофия больших полушарий мозга. При малейшем переутомлении мучают жуткие головные боли. Я все время на таблетках, каждые полгода капаю сосудистые. Плюс, чтобы левый глаз не начал косить, нужно ходить на физиотерапию. Шрамы на лице я лечила полгода. Помимо всего этого, был сильный птоз — веко не открывалось".

Следствие шло год. В июле 2019-го Инне Ж. предъявили обвинение в медицинской деятельности без лицензии. Судебный процесс продолжается. "Я настаивала на том, чтобы ее привлекли по статье 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей..."). Понятно, что она колола мне какой-то контрафактный филлер — легальные, как я потом узнала, стоят от семи тысяч рублей. Сама она постоянно меняет показания: называет то один препарат, то другой. Но так как во время обыска ампул не нашли, привлечь по 238-й ее не могут", — возмущается потерпевшая.

© Фото : из личного архива Элеонора до обращения к косметологу © Фото : из личного архива Элеонора до обращения к косметологу

Несмотря на судебный процесс, косметолог как ни в чем не бывало продолжает принимать желающих улучшить себе внешность. Только теперь — на дому. "Она ведет страничку, зазывает людей. Моя знакомая ради эксперимента попросилась к ней на инъекционную процедуру — и та сообщила ей домашний адрес".

— Сама косметолог как-то объясняет произошедшее?

— Утверждает, что у меня были противопоказания. Мол, я сама виновата, что не предупредила. Но это полный бред. Экспертиза установила: слепота — последствие попадания филлера в сосудистое русло.

"На лице были следы от инъекций"

Двадцатидевятилетняя Элина Бабичева скончалась прямо на массажном столе в столичной клинике. От анафилактического шока на лидокаин. Это произошло 14 июля прошлого года.

Мать Элины вспоминает: накануне сеанса они с дочерью проговорили полчаса, пока та ехала в такси. Обсуждали, какой спортивный костюм лучше купить в подарок отцу. "На какую именно процедуру направляется, Элина не сказала. Просто упомянула, что забежит к косметологу перед работой. А потом мне перезвонит. Но звонка так и не последовало. О случившемся нам сообщила тетя, с которой они снимали квартиру. К косметологу они должны были пойти вместе, но в последний момент моя сестра не смогла — из-за работы".

© Фото : аккаунт Элины Бабичевой в соцсети Элина Бабичева © Фото : аккаунт Элины Бабичевой в соцсети Элина Бабичева

Что за процедуру проводила Бабичевой косметолог, до сих пор неясно. Врач утверждает: Элина пришла на сеанс массажа. На кушетке девушке стало плохо: изо рта пошла пена, она потеряла сознание.

"Но на лице у дочери были следы от инъекций — это зафиксировала экспертиза. Понятно, что косметолог ввела дочери какой-то дешевый препарат. Причем после случившегося еще и оболгать ее хотела: мол, Элина к ней пришла в неадекватном состоянии, с расширенными зрачками и трясущимися руками. Но у нас есть экспертиза — там все чисто. Дочь никогда не употребляла наркотиков, вела здоровый образ жизни, следила за собой", — плачет в телефонную трубку Гульнара Бабичева.

По ее словам, следователи считали, что у косметолога даже не было медицинского образования. "Сейчас вроде бы склоняются к тому, что есть. Но я все равно в это не верю. Она ведь даже реанимационные мероприятия не провела. В кабинете не было шок-аптечки".

Десятого сентября 2019-го косметологу Юлии Качан предъявили обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Правда, вину она не признает. И продолжает практиковать — перекраивать лица.

"В лицо ввели липолитик, который обычно колют в ягодицы"

Это самые вопиющие случаи. О тысячах испорченных "уколами красоты" носов и губ мало кто говорит. Стэлла Арагонская ведет проект Pravdaokosmetologah . Ежедневно в сообществе оставляют жалобы те, кто пострадал от псевдоврачей. Вот лишь пара историй:

"Ходила на инъекционный липолиз (моделирование овала лица за счет инъекций препаратов, сжигающих подкожный жир. — Прим. ред.). Косметолог не собрала анамнез — сразу положила на кушетку. После первого укола лицо пронзила острая боль — будто током меня ударило. Рот не открывался, но врач сказала, что так действует липолитик. Ушла я от нее в слезах, с ужасной болью в челюсти. Лицо раздулось, стало квадратное. В последующие три дня отек усилился — и держался две недели! Избавлялась я от него тяжело, проходила курс микротоков, кучу денег отдала, чтобы убрать побочки. Как потом мне сказали, она мне уколола в лицо липолитик, который обычно колют в ягодицы. Да, забыла написать: щеки в итоге не похудели ни на миллиметр".

Вот отзыв о безоперационной ринопластике.

© Фото : из личного архива Стэлла Арагонская © Фото : из личного архива Стэлла Арагонская

"Расскажу вам, как мне в одной разрекламированной клинике, имеющей медицинскую лицензию, испортили нос. Пришла к косметологу, хотела сузить крылья носа. Мне предложили уколоть какой-то новый препарат. Сразу после инъекции нос начал безумно болеть — неделю, месяц. Естественно, я стала звонить в клинику. Там сначала сказали, что все так и должно быть, мол, это препарат действует. Ждите. Когда поняла, что меня обманули, потребовала свою медкарту. А в ней в поле, где должны быть указаны процедуры и препарат, написано: "консультация". Вот и все. Долго лечилась потом, в итоге сделала ринопластику, были удалены ткани. Самое ужасное, что я не могу на эту клинику даже отрицательный отзыв оставить. Их просто не пропускают или звонят и требуют доказать. А как я им докажу, если у меня в договоре написано "консультация".

Стэлла не косметолог, не врач. Администрировать проект решила после того, как с недобросовестным специалистом столкнулась ее подруга. "Ее бросили без медпомощи в состоянии отека Квинке после неудачного увеличения губ. Слава богу, тогда все обошлось. Но после этого я поняла, что нужна некая общая площадка, где девушки смогли бы узнать, как, например, отличить оригинальный филлер от контрафактного, оставить отзывы на врача".

По просьбе РИА Новости Арагонская составила антирейтинг "уколов красоты". На первом месте — безоперационная ринопластика.

"Предложений по коррекции формы носа с помощью неких авторских мезококтейлей в соцсетях действительно много. Девушки охотно идут на процедуру: недорого, безболезненно, якобы мгновенный эффект. На деле же им колют дипроспан — препарат из группы глюкокортикостероидов. Он действительно делает хрящевые ткани пластичными, хрупкими. Но проблема в том, что действует он в течение месяца. Контролируемого эффекта при такой инъекции быть не может: нельзя просчитать ни площадь, ни глубину воздействия. В итоге нам присылают фото с вмятинами на носу. Недавно одна наша подписчица пыталась убрать таким образом горбинку. В итоге кожа на переносице в месте инъекции стала просвечивать чуть ли не до костей — ее просто разъело".

Другое популярное предложение из инстаграма: для уменьшения стоимости процедуры девушкам предлагают разделить с подружкой один филлер на двоих. "Многие псевдокосметологи утверждают, что меняют иглу. Но это не особо спасает от заражения. Потому что есть такой процесс, как обратное всасывание", — объясняет администратор группы.

Кроме того, некоторые лжекосметологи советуют поделить препарат на две инъекции. Например, сегодня уколоть в губы, а через неделю, когда отек сойдет, сделать коррекцию. Либо доколоть его в носослезку. "Проблема в том, что филлеры на основе гиалуроновой кислоты не подлежат хранению, — это сказано во всех инструкциях. Любой контакт с воздухом сразу вызывает процесс распада. А в случае деления получается, что филлер неделю лежит в холодильнике. И хорошо, если вам попадется ваш же шприц. Некоторые надомники эту половинку вкалывают следующему пациенту. В итоге через неделю вам введут препарат по принципу "что осталось в холодильнике от предыдущего пациента".

Отдельно нужно сказать о безоперационной коррекции формы груди. Эту процедуру тоже предлагают провести с помощью филлеров. "Но неизвестно, как организм отреагирует на такое огромное количество гиалуронки. И если что-то пойдет не так, вывести этот гигантский объем препарата будет невозможно".

Администратор проекта о косметологии обращает внимание: дешевле примерно десяти тысяч рублей процедура по увеличению губ, например, стоить не может. Ведь себестоимость сертифицированного препарата — семь тысяч. "Когда мы видим акцию "губы за пять тысяч", это либо разделение шприца, либо какой-то совсем дешевый китайский аналог. В таких препаратах очень низкая степень очистки. Как итог — обострение аутоиммунных заболеваний. Причем не каждый врач может связать это с филлерами. Нам много девушек жаловались, что после увеличения губ их мучают хроническая усталость, головные боли. Как только гель рассасывается, боли уходят".

"Такие препараты — мина замедленного действия"

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" Управления делами президента, врач-дерматокосметолог Института пластической хирургии и косметологии Евгения Иконникова подтверждает: контрафактная продукция — настоящий бич современной косметологии.

"Ко мне чуть ли не еженедельно обращаются женщины, которые якобы оплачивали инъекцию филлера с гиалуроновой кислотой. Но на УЗИ выясняется, что им ввели полимер".

© Фото : из личного архива Врач-дерматокосметолог Евгения Иконникова © Фото : из личного архива Врач-дерматокосметолог Евгения Иконникова

Такой препарат — мина замедленного действия, говорит эксперт. Он может дать о себе знать через два года, а может — через десять-пятнадцать лет. "Рано или поздно у человека проявляется иммунная реакция на инородное тело, организм пытается вывести биополимер. Но так как сделать это невозможно, вокруг сгустков вещества формируется капсула из рубцовой ткани. Особенность биополимера еще и в том, что он распадается на мелкие частички. В итоге кожа на лице женщины может стать бугристой. Причем эти бугры очень плотные. Они способы сдавить сосуды, нервы, из-за чего возникают болевые ощущения".

Удалить полимер из тканей очень сложно. При хирургическом вмешательстве остаются очень грубые, подчас обезображивающие женщину рубцы.

Часто, продолжает Евгения Иконникова, обращаются с воспалительными реакциями на неизвестные препараты. Порой называют такое, чего даже в интернете нет.

"Благодаря УЗИ мы можем понять, какова основа этого препарата. Допустим, это гиалуроновая кислота. Но что в нее добавлено, какие продукты синтеза, побочные вещества, не скажет никто".

Опасность этих неизвестных веществ в том, что они плохо поддаются расщеплению. "У косметологов есть фермент, который расщепляет гиалуроновую кислоту, — что-то вроде антидота. Его широко используют, когда нужно убрать филлеры из ткани. Но если дело касается контрафактной продукции, получается это далеко не всегда".

Евгения Иконникова отмечает, что многие жертвы "уколов красоты" делали инъекции на дому у мастера, которого порекомендовала подруга. Также зачастую приходят из небольших салонов красоты. И после инъекций по купонам. "К сожалению, чтобы цена была привлекательной, клиники на время акций нередко подменяют препарат".

"Начинают открещиваться от клиентов"

Медицинский юрист Юлия Казанцева объясняет: оказывать услуги по увеличению губ, подтяжке лица могут только организации, имеющие лицензию по профилю "косметология". Пациентке должны оформить медкарту, получить у нее информированное согласие на процедуру, обязательно показать, какой препарат будут вводить.

"Но нелегальные косметологи ничего этого не делают: не собирают анамнез, не выдают чеки, оплату за услуги берут наличными. Если возникает конфликтная ситуация, доказать, что женщине была проведена инъекционная процедура, крайне сложно. Хорошо, если есть переписка в мессенджерах, которую можно представить в суде. Однако в большинстве случаев даже ее не остается. "Специалисты" же утверждают, что проводили не косметологическую, а косметическую процедуру — например, массаж лица".