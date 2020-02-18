Взяли на вооружение: экзоскелет поможет врачам в реабилитации военных

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Новейший российский медицинский экзоскелет Exoatlet проходит испытания в клинике военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.
Оборудование разработано для людей, перенесших операцию на суставах ног, и позволяет существенно сократить продолжительность послеоперационной реабилитации.
Клиническое тестирование проводилось на одном из пациентов. После эндопротезирования правого коленного сустава у него возникли нарушения в ходьбе, однако уже спустя восемь занятий в экзоскелете мужчина перестал хромать, может свободно опираться на ногу и передвигаться без костылей.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, сейчас коллектив клиники продолжает научно-исследовательскую работу и оценивает возможности внедрения технологии роботизированной экзореабилитации пациентов.