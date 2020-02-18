Взяли на вооружение: экзоскелет поможет врачам в реабилитации военных

Клиническое тестирование проводилось на одном из пациентов. После эндопротезирования правого коленного сустава у него возникли нарушения в ходьбе, однако уже спустя восемь занятий в экзоскелете мужчина перестал хромать, может свободно опираться на ногу и передвигаться без костылей.