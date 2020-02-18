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Туризм
2020-02-18T00:04+0300
https://ria.ru/20200218/1564897122.html
В США в продуктовый магазин забежал неожиданный посетитель
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РИА Новости

В США в продуктовый магазин забежал неожиданный посетитель

00:04 18.02.2020
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© CBS 17Олень в супермаркете Kroger в штате Индиана, США. Стоп-кадр видео очевидца
Олень в супермаркете Kroger в штате Индиана, США. Стоп-кадр видео очевидца
© CBS 17
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. В американском городе Сионсвилл, штат Индиана дикий олень забежал в продуктовый магазин и устроил там беспорядок, сообщает Fox 59.
Покупатели были шокированы появлением животного и сняли его на камеру. Он и сам явно был испуган. Несколько минут метался по супермаркету, пока не нашел выход. Свидетели сообщили, что у оленя пошла кровь из носа после столкновения с разными прилавками.
Администрация супермаркета подтвердила факт инцидента и опубликовала шуточное заявление: "Вчера вечером в магазине действительно появился неожиданный гость. После его ухода сотрудники провели тщательную уборку территории. Мы надеемся, что олень обратил внимание на наш широкий ассортимент растительных белковых продуктов".
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