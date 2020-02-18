Поклонники назвали лучшие эпизоды "Игры престолов"

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Телекомпания Now TV провела опрос, в ходе которого выяснила у поклонников фэнтези сериала "Игра престолов", какие эпизоды шоу за все восемь сезонов они считают лучшими, сообщает Телекомпания Now TV провела опрос, в ходе которого выяснила у поклонников фэнтези сериала "Игра престолов", какие эпизоды шоу за все восемь сезонов они считают лучшими, сообщает Express.co.uk

Самой популярной сценой в истории проекта, по мнению опрошенных, стала "Битва бастардов" (девятая серия, шестой сезон). В ней Джон Сноу (Кит Харингтон) вместе с небольшим войском восстает против огромной армии Рамси Болтона (Иван Реон).

На второе место поставили "Ветра зимы" — финальный эпизод шестого сезона. Он запомнился поклонникам в первую очередь тем, как Серсея (Лина Хиди) мстит лидеру религиозного движения Его Воробейшеству (Джонатан Прайс) и всем его последователям.

Третью позицию отдали "Суровому Дому" (восьмая серия, пятый сезон). В этой сцене Джон Сноу вместе с товарищами из Ночного Дозора пытается переправить на кораблях к стене несколько тысяч одичалых. Но им мешает это сделать Король Ночи (Владимир Фурдик), Белые ходоки и армия упырей.

В этом же эпизоде впервые была продемонстрирована сила Короля Ночи, когда после битвы он воскресил всех мертвых вокруг, просто подняв руки.

© HBO, 2011 – 2019 Кадр из сериала "Игры престолов" © HBO, 2011 – 2019 Кадр из сериала "Игры престолов"