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Поклонники назвали лучшие эпизоды "Игры престолов"
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РИА Новости

Поклонники назвали лучшие эпизоды "Игры престолов"

00:54 18.02.2020 (обновлено: 01:23 18.02.2020)
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© HBO (2016)Кадр из девятого эпизода шестого сезона фэнтезийного сериала канала HBO "Игра престолов"
Кадр из девятого эпизода шестого сезона фэнтезийного сериала канала HBO Игра престолов
© HBO (2016)
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Телекомпания Now TV провела опрос, в ходе которого выяснила у поклонников фэнтези сериала "Игра престолов", какие эпизоды шоу за все восемь сезонов они считают лучшими, сообщает Express.co.uk.
Самой популярной сценой в истории проекта, по мнению опрошенных, стала "Битва бастардов" (девятая серия, шестой сезон). В ней Джон Сноу (Кит Харингтон) вместе с небольшим войском восстает против огромной армии Рамси Болтона (Иван Реон).
На второе место поставили "Ветра зимы" — финальный эпизод шестого сезона. Он запомнился поклонникам в первую очередь тем, как Серсея (Лина Хиди) мстит лидеру религиозного движения Его Воробейшеству (Джонатан Прайс) и всем его последователям.
Третью позицию отдали "Суровому Дому" (восьмая серия, пятый сезон). В этой сцене Джон Сноу вместе с товарищами из Ночного Дозора пытается переправить на кораблях к стене несколько тысяч одичалых. Но им мешает это сделать Король Ночи (Владимир Фурдик), Белые ходоки и армия упырей.
В этом же эпизоде впервые была продемонстрирована сила Короля Ночи, когда после битвы он воскресил всех мертвых вокруг, просто подняв руки.
© HBO, 2011 – 2019Кадр из сериала "Игры престолов"
Кадр из сериала Игры престолов
© HBO, 2011 – 2019
Кадр из сериала "Игры престолов"
Самой шокирующей и кровожадной сценой, по мнению поклонников, стала "Рейны из Кастамере" (девятая серия, третий сезон), в которой по приказу Уолдера Фрея (Дэвид Брэдли) без предупреждения убивают Кейтилин Старк (Мишель Фэйрли), ее сына Робба (Ричард Мэдден) и его беременную жену Талису (Уна Чаплин).
Кадр из сериала Игра престолов
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Фанаты нашли "лазейку" в сюжете сериала "Игра престолов"
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КультураВладимир ФурдикКино и сериалыНовости культурыКит ХарингтонИгра престолов (сериал)
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