Военные секреты США раскрыл простой аналитик

Морские пехотинцы США перед входом в один из дворцов Саддама Хусейна. 9 апреля 2003 года

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. Казни без суда и следствия, расстрелы мирных жителей, давление на иностранные правительства и пытки заключенных — десять лет назад весь мир узнал нелицеприятные подробности американской внешней политики. Виновника разоблачения уже второй раз отправили за решетку, однако сами власти США за предполагаемые военные преступления так и не ответили.

Сложный период

"Вариантов не было, можно было только просить помощи у США. Но, несмотря на просьбы, мы, судя по всему, не собирались ничего делать. Мне казалось, что я смогу исправить эту несправедливость, если опубликую документы", — так Челси Мэннинг объясняла, почему десять лет назад секретные файлы американской дипломатической переписки стали достоянием общественности.

Восемнадцатого февраля 2010 года скандальный сайт WikiLeaks обнародовал первую часть документов, полученных от Мэннинг. Масштабное разоблачение началось с файлов под названием "Рейкьявик 13".

Теперь уже всемирно известный Брэдли Мэннинг, сменивший пол и имя, в то время был специалистом по анализу разведывательной информации. Он служил на одной из американских баз в Ираке и имел доступ к огромному количеству секретных материалов, в том числе к системе компьютерных сетей Министерства обороны и Госдепа, а также к объединенной глобальной сети разведывательных коммуникаций, которой пользовались Министерство внутренней безопасности и Министерство юстиции.

Детство и юность знаменитого разоблачителя счастливыми не назовешь. Семья была неблагополучная, родители злоупотребляли алкоголем, а затем развелись. Ребенок рос слабым, в подростковом возрасте над ним часто издевались сверстники. При этом, по воспоминаниям знакомых, он отличался пытливым умом и независимостью суждений.

© AP Photo / Patrick Semansky, File Брэдли Мэннинг, впоследствии ставший Челси Мэннинг © AP Photo / Patrick Semansky, File Брэдли Мэннинг, впоследствии ставший Челси Мэннинг

Поступить в университет после школы ему не удалось, и отец посоветовал пойти в армию, чтобы потом по программе поддержки ветеранов получить высшее образование. Сам Брэдли возлагал на военную службу другие надежды. Он хотел справиться с расстройством гендерной идентичности, так как с детства чувствовал себя женщиной.

В 2009-м Брэдли Мэннинг переживал нелегкие времена. Его мучила совесть из-за того, что, оказавшись в Ираке, он стал соучастником войны, против которой выступал. Кроме того, обострились и психологические проблемы — с гендерным вопросом так и не полегчало. В конце года у него случился нервный срыв: в ответ на замечание начальника он устроил дебош в рабочем кабинете.

Тогда-то он и услышал о WikiLeaks — на сайте появились данные о террористических атаках 11 сентября 2001 года.

В январе 2010-го Мэннинг скачал с рабочего компьютера несколько сотен тысяч файлов о военных кампаниях в Ираке и Афганистане и записал на диск, на котором для отвода глаз значилось: "Lady Gaga". Секретную информацию он сначала пытался продать журналистам крупнейших американских изданий, но те не откликнулись. Тогда Мэннинг отправил компромат в WikiLeaks.

Не дожидаясь ответа, выслал продолжение. Вскоре все было на сайте.

Из опубликованных документов, в частности, следовало, что американские власти заставили потрясенную экономическим кризисом 2008 года Исландию участвовать в военной кампании на Ближнем Востоке. У оказавшейся на грани коллапса страны — первого за 30 лет развитого государства, обратившегося в Международный валютный фонд, — просто не было выбора.

© AP Photo / Gene Boyars Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке © AP Photo / Gene Boyars Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке

Без суда и следствия

В апреле 2010-го на сайте появилась видеозапись, сделанная в Багдаде 12 июня 2007 года. С боевого вертолета расстреляны несколько человек, в том числе два журналиста Рейтер — фотоаппараты в их руках американцы приняли за оружие. Потом открыли огонь и по автомобилю, подъехавшему, чтобы помочь раненым. Пострадали двое детей, что военный прокомментировал на записи так: "Ну, сами виноваты, раз детей на поле боя привели".

Мэннинг по-прежнему страдал из-за гендерного дисбаланса. Отправил одному из начальников письмо, объяснив свою ситуацию и приложив собственное фото в женском наряде. Лучше ему не становилось. В итоге психиатры посоветовали командованию освободить его от службы.

В то же время, беседуя со знакомыми в соцсетях, он признался, что слил информацию в WikiLeaks. Один из таких разговоров состоялся с хакером Адрианом Ламо. Тот в конце мая 2010-го и сдал Мэннинга ФБР. Его арестовали в Ираке. Выдвинули несколько обвинений, в том числе в "помощи врагу", за что грозит высшая мера наказания.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане © AP Photo / Alexander Zemlianichenko Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане

В конце июля появились новые файлы с подробностями афганской войны 2004-2009 годов. Как выяснилось, коалиционные войска убивали сотни афганских граждан в инцидентах, о которых официально не сообщалось. Например, был эпизод с расстрелом обычных мотоциклистов, потому что они "могли оказаться смертниками". Секретные "черные отряды" спецслужб охотились на лидеров талибов и убивали их без суда и следствия.

В Вашингтоне эти публикации осудили. В Белом доме подчеркнули, что описываемое в документах происходило во времена предшественника Барака Обамы.

Страшные тайны

В октябре 2010-го добавилось еще около четырехсот тысяч документов о военной кампании в Ираке. Оказалось, что жертв было куда больше, чем сообщали официально. "Мы надеемся исправить часть попыток скрыть правду перед войной и во время войны", — говорил тогда основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

В Пентагоне до этого неоднократно подчеркивали, что не ведут точной статистики о числе жертв, но всего с 2004-го по 2008-й погибло, по данным американских военных, около 77 тысяч иракцев. По WikiLeaks — выходило минимум 109 тысяч.

Мир также узнал о жестоком обращении с задержанными, трагических инцидентах с мирным населением.

"Есть сведения о гражданских лицах, которых убивали без разбора на КПП, например тех, что торопились довезти роженицу до больницы. Иракских пленных пытали, уничтожали целые здания из-за подозрения, что на крыше может засесть один повстанец", — говорилось в сообщении WikiLeaks.

© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина © AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина

Эта публикация, названная "Журналом иракской войны", стала крупнейшей утечкой военных данных в истории.

А потом разразился скандал вокруг тюрьмы Гуантанамо. Там без предъявления обвинений удерживали более 150 пакистанцев и афганцев. В том числе 89-летнего старика и 14-летнего подростка. Заключенных пытали.

Главного информатора Брэдли Мэннинга в 2013 году признали виновным в 17 из 22 эпизодов дела и приговорили к 35 годам лишения свободы. Сразу после оглашения приговора он объявил, что считает себя женщиной и отныне зовется Челси. В 2014-м ему поменяли документы и разрешили курс гормональной терапии. Впрочем, в женскую тюрьму не перевели.

На суде Мэннинг раскаялся: "Мне жаль, что мои действия навредили людям. Мне жаль, что это нанесло ущерб Соединенным Штатам. Я прошу прощения за непреднамеренные последствия моих действий. Когда я принимал эти решения, я верил, что помогу людям".

В 2017-м Барак Обама распорядился смягчить наказание Мэннинг. Челси вышла на свободу досрочно, проведя в заключении семь лет. Однако вскоре вернулась за решетку. В апреле 2019-го ее взяли под стражу на 400 дней за отказ давать показания в деле правительства США против WikiLeaks и Джулиана Ассанжа, которого арестовали в Лондоне. За каждый день отказа от сотрудничества с властями Мэннинг штрафуют, так что к концу срока она задолжает государству более 440 тысяч долларов. В твиттере Челси отмечала, что всех имеющихся у нее средств хватит на выплату штрафов лишь за 11 дней.

В ООН выразили обеспокоенность задержанием трансгендера. Петиция в поддержку Мэннинг с требованием освободить ее из тюрьмы собрала 58 759 подписей. РИА Новости пытались побеседовать с Челси, но она не вышла на связь.

Мэннинг не падает духом. "Только что перечитала "Повесть о двух городах" Ч. Диккенса. В общем: описательная проза и замечательное художественное оформление, но сюжет петляет в поисках персонажей. Против: французские аристократы. За: там есть вязание", — такова ее последняя январская публикация в твиттере.