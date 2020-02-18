В Магаданской области медлицензии можно получить в 4 раза быстрее

Врач-стоматолог во время приема пациента в городской стоматологической поликлинике

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Магаданской области лицензии на медицинскую деятельность теперь можно получить быстрее в четыре раза. От заказчика лицензии требуется только подать заявление в установленной форме и пакет документов. При необходимости можно обратиться за консультацией к специалистам, сообщают в секторе лицензирования регионального Министерства здравоохранения и демографической политики.

"Если у соискателей лицензии возникают какие-то вопросы, мы даем им всю исчерпывающую информацию, разъясняем непонятные моменты и даже помогаем заполнить заявление. Законодательством срок получения лицензии на медицинскую деятельность обозначен не более 45 рабочих дней, но нам удалось снизить сроки предоставления лицензии до десяти рабочих дней", — сказал консультант сектора лицензирования Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области Валерий Самусенко.

Он также подчеркнул, что благодаря кропотливой разъяснительной работе на предварительном этапе возвраты заявлений из-за неправильного оформления удалось свести к нулю.

Многие документы для получения медицинской лицензии колымским предпринимателям предоставлять не нужно: сотрудники сектора лицензирования самостоятельно запрашивают эти бумаги, например выписку из ЕГРЮЛ. От соискателей нужны только те документы, которые невозможно получить без их участия.

Директор частной стоматологической клиники Светлана Нестеренко рассказала, что сегодня получить лицензию стало намного проще. Кроме того, лицензия теперь выдается бессрочно, что особенно удобно.

"Сотрудники охотно помогают предпринимателям, направляют нас в нужное русло, подсказывают, как правильно оформить документы. Раньше лицензию давали на пять лет, потом ее пролонгировали. Теперь лицензия выдается бессрочно", — сказала Светлана Нестеренко.