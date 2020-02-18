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Туризм
2020-02-18T03:59+0300
https://ria.ru/20200218/1564878317.html
В Сети стал вирусным ролик с позированием туристки на краю утеса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564874942_0:0:3557:2000_1036x0_80_0_0_b9a0cdb6ac3d01e01e39d3313369cac4.jpg
РИА Новости

В Сети стал вирусным ролик с позированием туристки на краю утеса

03:59 18.02.2020
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Кадры видео туристки, позирующей на скале Педра-да-Гавеа в Рио-де-Жанейро
Кадры видео туристки, позирующей на скале Педра-да-Гавеа в Рио-де-Жанейро
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Неизвестную туристку, позирующую на краю утеса в Рио-де-Жанейро, сняли на видео. Кадры, где девушка буквально скользит по скале и поднимает руки вверх, шокировали пользователей соцсетей, сообщает The Sun.
За день ролику поставили более ста тысяч лайков. Однако в комментариях все сошлись во мнении, что это была плохая идея.
Одна из пользователей написала, что не понимает туристов, которые готовы рискнуть жизнью ради фотографии или видео. Она предположила, что девушка на видео либо не в себе, либо не хочет жить.
В социальной сети есть немало публикаций именно с этого места, где туристы сидят на самом краю скалы. Иногда фотосессии заканчиваются трагедией. Так, в период с 2011 по 2017 год 259 человек в мире погибли от "смертельных" селфи.
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