В Сети стал вирусным ролик с позированием туристки на краю утеса

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Неизвестную туристку, позирующую на краю утеса в Рио-де-Жанейро, сняли на видео. Кадры, где девушка буквально скользит по скале и поднимает руки вверх, шокировали пользователей соцсетей, Неизвестную туристку, позирующую на краю утеса в Рио-де-Жанейро, сняли на видео. Кадры, где девушка буквально скользит по скале и поднимает руки вверх, шокировали пользователей соцсетей, сообщает The Sun.

Reckless woman poses on 2,800ft cliff edge - and it will give you anxiety https://t.co/OcgNacvFvb — The Sun North West (@TheSunNW) February 17, 2020

За день ролику поставили более ста тысяч лайков. Однако в комментариях все сошлись во мнении, что это была плохая идея.

Одна из пользователей написала, что не понимает туристов, которые готовы рискнуть жизнью ради фотографии или видео. Она предположила, что девушка на видео либо не в себе, либо не хочет жить.