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Туризм
2020-02-18T01:16+0300
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Сотрудники аэропортов признались, на что идут забытые деньги туристов
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РИА Новости

Сотрудники аэропортов признались, на что идут забытые деньги туристов

01:16 18.02.2020
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© Depositphotos / monkeybusinessДосмотр пассажиров в аэропорту
Досмотр пассажиров в аэропорту
© Depositphotos / monkeybusiness
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Сотрудники служб безопасности аэропортов США сохраняют всю мелочь, забытую путешественниками в зоне досмотра, и тратят ее на организацию корпоративных вечеринок и прочие нужды, сообщает Fox News.
Каждый, кто хотя бы раз летал на самолете, знает, что прохождение досмотра в аэропорту бывает очень длительным и утомляющим. Приходится разуваться, снимать ремень и вытаскивать всю мелочь из карманов. В суматохе многие путешественники забывают забрать монеты, их-то и сохраняют сотрудники служб безопасности. Так, за 2018 год американцы оставили в аэропортах 978 тысяч долларов.
Эти средства используют для обновления систем безопасности, поощрения сотрудников и организации корпоративных вечеринок.

"Да, служба безопасности хранит всю мелочь, собранную на контрольно-пропускном пункте. Они могут распоряжаться ею по своему усмотрению. На практике это означает, что большинство мелочи передается в бухгалтерию и используется для финансирования различных программ", — рассказывает Кейт Салливан, сотрудница сервиса по поиску дешевых авиабилетов.

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