Сотрудники аэропортов признались, на что идут забытые деньги туристов

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Сотрудники служб безопасности аэропортов США сохраняют всю мелочь, забытую путешественниками в зоне досмотра, и тратят ее на организацию корпоративных вечеринок и прочие нужды, сообщает Fox News.
Каждый, кто хотя бы раз летал на самолете, знает, что прохождение досмотра в аэропорту бывает очень длительным и утомляющим. Приходится разуваться, снимать ремень и вытаскивать всю мелочь из карманов. В суматохе многие путешественники забывают забрать монеты, их-то и сохраняют сотрудники служб безопасности. Так, за 2018 год американцы оставили в аэропортах 978 тысяч долларов.
Эти средства используют для обновления систем безопасности, поощрения сотрудников и организации корпоративных вечеринок.
"Да, служба безопасности хранит всю мелочь, собранную на контрольно-пропускном пункте. Они могут распоряжаться ею по своему усмотрению. На практике это означает, что большинство мелочи передается в бухгалтерию и используется для финансирования различных программ", — рассказывает Кейт Салливан, сотрудница сервиса по поиску дешевых авиабилетов.