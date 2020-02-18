Сотрудники аэропортов признались, на что идут забытые деньги туристов

Каждый, кто хотя бы раз летал на самолете, знает, что прохождение досмотра в аэропорту бывает очень длительным и утомляющим. Приходится разуваться, снимать ремень и вытаскивать всю мелочь из карманов. В суматохе многие путешественники забывают забрать монеты, их-то и сохраняют сотрудники служб безопасности. Так, за 2018 год американцы оставили в аэропортах 978 тысяч долларов.