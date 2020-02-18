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Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют
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РИА Новости

Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют

06:29 18.02.2020
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© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures ReleasingКадр из мультфильма "Рапунцель: запутанная история"
Кадр из мультфильма Рапунцель: запутанная история
© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. СМИ узнали, что на студии Disney готовятся экранизировать анимационный фильм "Рапунцель: Запутанная история", сообщает Screen Rant.
Журналисты обратились к представителям кинокомпании, где им подтвердили, что это правда — проект находится на ранней стадии разработки. Известно, что сценарий напишет Эшли Пауэлл ("Щелкунчик и четыре королевства", 2018 год).
Пока не ясно, будет ли проект прямой адаптацией мультфильма 2010 года или создатели все-таки сделают акцент на оригинальной сказке братьев Гримм.
Актерский состав тоже пока не объявлен. Но пользователи предположили в сети, что одну из главных ролей — авантюриста Флинна Райдера может сыграть английский актер Бен Барнс ("Хроники Нарнии: Принц Каспиан", "Дориан Грей").
Мультфильм "Рапунцель: Запутанная история" имел большой успех. Во всем мире он заработал более 592 миллионов долларов.
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