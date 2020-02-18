Звезда молодежных комедий Аманда Байнс объявила о помолвке

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американская актриса Аманда Байнс опубликовала в инстаграме пост, в котором объявила о помолвке и показала кольцо.

"Помолвлена с любовью всей моей жизни", — написала Байнс.

Как сообщает Daily Mail, будущего мужа 33-летней актрисы зовут Пол Майкл. Он живет в пригороде Лос-Анджелеса. Известно, что его отец — успешный врач.

Источник рассказал изданию, что пара встречается несколько месяцев после того, как познакомились в реабилитационном центре.

"Она выглядит счастливой", — прокомментировал инсайдер.

В 2018 году Аманда Байнс призналась, что в течение нескольких лет боролась с биполярным расстройством личности и наркотической зависимостью. Тогда она заявила, что все это в прошлом. Но в 2019 году стало известно, что актриса снова проходила лечение в клинике.