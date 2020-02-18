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Звезда молодежных комедий Аманда Байнс объявила о помолвке
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РИА Новости

Звезда молодежных комедий Аманда Байнс объявила о помолвке

04:52 18.02.2020
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© Фото : @amandabynesreal / InstagramАктриса Аманда Байнс
Актриса Аманда Байнс
© Фото : @amandabynesreal / Instagram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американская актриса Аманда Байнс опубликовала в инстаграме пост, в котором объявила о помолвке и показала кольцо.
"Помолвлена с любовью всей моей жизни", — написала Байнс.
Как сообщает Daily Mail, будущего мужа 33-летней актрисы зовут Пол Майкл. Он живет в пригороде Лос-Анджелеса. Известно, что его отец — успешный врач.
Источник рассказал изданию, что пара встречается несколько месяцев после того, как познакомились в реабилитационном центре.
"Она выглядит счастливой", — прокомментировал инсайдер.
В 2018 году Аманда Байнс призналась, что в течение нескольких лет боролась с биполярным расстройством личности и наркотической зависимостью. Тогда она заявила, что все это в прошлом. Но в 2019 году стало известно, что актриса снова проходила лечение в клинике.
Байнс получила известность в начале 2000-х благодаря главным ролям в молодежных комедиях "Чего хочет девушка" (2003 год), "Любовь на острове" (2005 год), "Она — мужчина" (2007 год) и другим.
Певица MакSим (Марина Абросимова)
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