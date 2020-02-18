"Шьет броню, как бумагу": российская бронетехника получит новую пушку

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Всесторонний обзор, 57-миллиметровые снаряды, высокая скорострельность и универсальность — разработка автоматического артиллерийского комплекса для бронетехники АУ-220М "Байкал" близка к завершению. В мае его покажут в составе перспективной боевой машины пехоты Т-15 "Армата". Об особенностях новейшего модуля — в материале РИА Новости.
Восемьдесят выстрелов в минуту
Артиллерийскую установку АУ-220М "Байкал" впервые продемонстрировали в 2015-м на выставке в ОАЭ. Отзывы специалистов были восторженными, новинке пророчили большое будущее. Боевым модулем с 57-миллиметровым орудием уже заинтересовались потенциальные заказчики, в серию планируется запустить в 2020-м.
"Байкал" — это полностью автоматизированная необитаемая боевая система с дистанционным управлением. "Главный калибр" — 57-миллиметровая пушка, кроме того, в паре с ней работает 7,62-миллиметровый пулемет.
Модуль вращается на 360 градусов и поражает цели на расстоянии более 14 километров, по вертикали — до семи с половиной километров. Начальная скорость снаряда — до полутора километров в секунду при скорострельности 80 выстрелов в минуту. На удалении 1,5 километра пробивает до 120 миллиметров брони под углом 60 градусов. Ствол наводится в широком диапазоне углов по вертикали — от минус пяти до плюс 60 градусов.
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Боекомплект — 80 бронебойных, управляемых и осколочно-фугасных снарядов, а также 500 патронов для пулемета. Крупный калибр позволяет заряжать "Байкал" "умными" боеприпасами с интеллектуальной системой дистанционного подрыва. Особенно эффективны они против малоразмерных беспилотников, которые в последние годы все чаще применяют на поле боя.
Ожидается, что за счет увеличенного калибра оснащенная "Байкалом" бронетехника многократно повысит огневую мощь мотострелковых подразделений. Сейчас модуль проходит предварительные испытания.
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Боевой модуль АУ-220М Байкал / Cropped imageБоевой модуль АУ-220М "Байкал"
Боевой модуль АУ-220М "Байкал"
Клыки для "Арматы"
Новый модуль предназначен для разных типов перспективной бронетехники. Так, летом минувшего года посетителям форума "Армия" показали опытный образец в составе самоходного зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", построенного на базе БМП-3. А в предстоящем параде Победы в Москве примет участие тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", также оснащенная "Байкалом".
Разработчики не исключают, что комплексами АУ-220М вооружат ударные самолеты, корабли малого водоизмещения и катера. Сейчас кипит работа над межвидовой унифицированной системой для Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.
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Дальнейшее развитие "Байкала" — автоматическая артиллерийская установка "Кинжал". Вдобавок к основному орудию и пулемету этот модуль получил два контейнера с противотанковыми управляемыми ракетами 9М120 "Атака".
Из-за дополнительного вооружения и увеличенного боекомплекта масса модуля выросла почти до четырех тонн. Поэтому одно из главных требований к базовой бронетехнике — грузоподъемность и прочность шасси.
Кроме того, машина должна уверенно справляться с немалой отдачей 57-миллиметровых орудий. "Кинжал" отлично подходит для все той же БМП Т-15 "Армата". А в перспективе им могут вооружить и новую колесную платформу "Бумеранг".
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТ-15 с модулем АУ220М "Байкал" на военно-техническом форуме "Армия-2018"
Т-15 с модулем АУ220М "Байкал" на военно-техническом форуме "Армия-2018"
Хорошо забытое старое
Легкая бронетехника Сухопутных войск на протяжении нескольких десятилетий вооружалась в основном 30-миллиметровыми пушками. Самая распространенная — 2А42. На относительно современные БМП-3, БТР-80, БТР-82А, БМД-4 устанавливают 30-миллиметровую автоматическую 2А72.
Но боевая техника развивается, появляются гораздо более эффективные средства защиты, и мощности этого вооружения уже недостаточно. Орудия попросту не способны поразить современные танки и БМП. Осколки 30-миллиметровых снарядов не пробивают даже комплекты экипировки пехотинцев. Калибр 57 миллиметров — совсем другое дело. Пока в мире не существует бронетранспортеров и боевых машин пехоты, способных выдержать выстрел из "Байкала" или "Кинжала".
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Между тем у военных накоплен солидный опыт работы с таким калибром. Так, в начале Великой Отечественной советские артиллеристы применяли 57-миллиметровую пушку конструкции Грабина ЗИС-2. Благодаря длинному стволу снаряд легко пробивал до 100 миллиметров брони с километровой дистанции. Однако мощность ЗИС-2 признали избыточной, поскольку толщина лобовой брони немецких танков в то время не превышала 60 миллиметров. Производство ЗИС-2 свернули в пользу 45- и 76-миллиметровых пушек.
ЗиС-2 образца 1943 года
Прототипом всех современных 57-миллиметровых боевых модулей можно считать пушку С-60, которую ставили на артиллерийскую установку ЗСУ-57-2. Разработанная в начале 1950-х гусеничная самоходка несла два таких орудия. Впрочем, в войсках она так и не прижилась. Во многом из-за низкого темпа стрельбы и отсутствия радиолокационной станции наведения, что делало зенитку бесполезной против скоростных самолетов. Но за счет мощного снаряда самоходка неплохо проявила себя в качестве машины поддержки танков.