Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T12:25+0300
https://ria.ru/20200218/1564733570.html
"Шьет броню, как бумагу": российская бронетехника получит новую пушку
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564915521_0:46:2001:1171_1036x0_80_0_0_60eb5746e76462723b364f1c171cc7df.jpg
РИА Новости

"Шьет броню, как бумагу": российская бронетехника получит новую пушку

08:00 18.02.2020 (обновлено: 12:25 18.02.2020)
25893
© Кадр видео УралВагонЗавод57-мм дистанционно управляемый боевой модуль АУ-220М
57-мм дистанционно управляемый боевой модуль АУ-220М
© Кадр видео УралВагонЗавод
57-мм дистанционно управляемый боевой модуль АУ-220М
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Всесторонний обзор, 57-миллиметровые снаряды, высокая скорострельность и универсальность — разработка автоматического артиллерийского комплекса для бронетехники АУ-220М "Байкал" близка к завершению. В мае его покажут в составе перспективной боевой машины пехоты Т-15 "Армата". Об особенностях новейшего модуля — в материале РИА Новости.

Восемьдесят выстрелов в минуту

Артиллерийскую установку АУ-220М "Байкал" впервые продемонстрировали в 2015-м на выставке в ОАЭ. Отзывы специалистов были восторженными, новинке пророчили большое будущее. Боевым модулем с 57-миллиметровым орудием уже заинтересовались потенциальные заказчики, в серию планируется запустить в 2020-м.
"Байкал" — это полностью автоматизированная необитаемая боевая система с дистанционным управлением. "Главный калибр" — 57-миллиметровая пушка, кроме того, в паре с ней работает 7,62-миллиметровый пулемет.
Модуль вращается на 360 градусов и поражает цели на расстоянии более 14 километров, по вертикали — до семи с половиной километров. Начальная скорость снаряда — до полутора километров в секунду при скорострельности 80 выстрелов в минуту. На удалении 1,5 километра пробивает до 120 миллиметров брони под углом 60 градусов. Ствол наводится в широком диапазоне углов по вертикали — от минус пяти до плюс 60 градусов.
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2015. День второй
19 августа 2019, 08:00
"Королева пехоты". БМП-3 окажется не по зубам снарядам противника
Боекомплект — 80 бронебойных, управляемых и осколочно-фугасных снарядов, а также 500 патронов для пулемета. Крупный калибр позволяет заряжать "Байкал" "умными" боеприпасами с интеллектуальной системой дистанционного подрыва. Особенно эффективны они против малоразмерных беспилотников, которые в последние годы все чаще применяют на поле боя.
Ожидается, что за счет увеличенного калибра оснащенная "Байкалом" бронетехника многократно повысит огневую мощь мотострелковых подразделений. Сейчас модуль проходит предварительные испытания.
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Боевой модуль АУ-220М Байкал / Cropped imageБоевой модуль АУ-220М "Байкал"
Боевой модуль АУ-220М Байкал
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Боевой модуль АУ-220М Байкал / Cropped image
Боевой модуль АУ-220М "Байкал"

Клыки для "Арматы"

Новый модуль предназначен для разных типов перспективной бронетехники. Так, летом минувшего года посетителям форума "Армия" показали опытный образец в составе самоходного зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", построенного на базе БМП-3. А в предстоящем параде Победы в Москве примет участие тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", также оснащенная "Байкалом".
Разработчики не исключают, что комплексами АУ-220М вооружат ударные самолеты, корабли малого водоизмещения и катера. Сейчас кипит работа над межвидовой унифицированной системой для Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.
Танк Т-90М
4 октября 2019, 08:00
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
Дальнейшее развитие "Байкала" — автоматическая артиллерийская установка "Кинжал". Вдобавок к основному орудию и пулемету этот модуль получил два контейнера с противотанковыми управляемыми ракетами 9М120 "Атака".
Из-за дополнительного вооружения и увеличенного боекомплекта масса модуля выросла почти до четырех тонн. Поэтому одно из главных требований к базовой бронетехнике — грузоподъемность и прочность шасси.
Кроме того, машина должна уверенно справляться с немалой отдачей 57-миллиметровых орудий. "Кинжал" отлично подходит для все той же БМП Т-15 "Армата". А в перспективе им могут вооружить и новую колесную платформу "Бумеранг".
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТ-15 с модулем АУ220М "Байкал" на военно-техническом форуме "Армия-2018"
Т-15 с модулем АУ220М Байкал на военно-техническом форуме Армия-2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Т-15 с модулем АУ220М "Байкал" на военно-техническом форуме "Армия-2018"

Хорошо забытое старое

Легкая бронетехника Сухопутных войск на протяжении нескольких десятилетий вооружалась в основном 30-миллиметровыми пушками. Самая распространенная — 2А42. На относительно современные БМП-3, БТР-80, БТР-82А, БМД-4 устанавливают 30-миллиметровую автоматическую 2А72.
Но боевая техника развивается, появляются гораздо более эффективные средства защиты, и мощности этого вооружения уже недостаточно. Орудия попросту не способны поразить современные танки и БМП. Осколки 30-миллиметровых снарядов не пробивают даже комплекты экипировки пехотинцев. Калибр 57 миллиметров — совсем другое дело. Пока в мире не существует бронетранспортеров и боевых машин пехоты, способных выдержать выстрел из "Байкала" или "Кинжала".
Военно-историческая реконструкция Штурм Берлина
19 декабря 2019, 08:00
"Вышел не таким, как задумывали": как создавали танк Т-34
Между тем у военных накоплен солидный опыт работы с таким калибром. Так, в начале Великой Отечественной советские артиллеристы применяли 57-миллиметровую пушку конструкции Грабина ЗИС-2. Благодаря длинному стволу снаряд легко пробивал до 100 миллиметров брони с километровой дистанции. Однако мощность ЗИС-2 признали избыточной, поскольку толщина лобовой брони немецких танков в то время не превышала 60 миллиметров. Производство ЗИС-2 свернули в пользу 45- и 76-миллиметровых пушек.
© Фото : George ChernilevskyЗиС-2 образца 1943 года
ЗиС-2 обр. 1943 г
© Фото : George Chernilevsky
ЗиС-2 образца 1943 года
Прототипом всех современных 57-миллиметровых боевых модулей можно считать пушку С-60, которую ставили на артиллерийскую установку ЗСУ-57-2. Разработанная в начале 1950-х гусеничная самоходка несла два таких орудия. Впрочем, в войсках она так и не прижилась. Во многом из-за низкого темпа стрельбы и отсутствия радиолокационной станции наведения, что делало зенитку бесполезной против скоростных самолетов. Но за счет мощного снаряда самоходка неплохо проявила себя в качестве машины поддержки танков.
CC BY-SA 4.0 / VargaA / ZSU-57-2 Soviet self propelled anti-aircraft gun / Cropped imageЗСУ-57-2
ЗСУ-57-2
CC BY-SA 4.0 / VargaA / ZSU-57-2 Soviet self propelled anti-aircraft gun / Cropped image
ЗСУ-57-2
47034048
Обсудить 5
Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Вооруженные силы РФАрматаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Отлично!!!
18 февраля, 10:51
Сергей Новиков
4500000
Рекомендуем
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
Цеха встали: украинская промышленность оказалась на грани коллапса
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Морские пехотинцы США перед входом в один из дворцов Саддама Хусейна. 9 апреля 2003 года
Военные секреты США раскрыл простой аналитик
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Участники митинга против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель перекрыли дорогу ведущую к Верховной Раде Украины в Киеве
Украина на грани: долги вынудят ее отдать землю
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль прокомментировал публикацию голландского журналиста по МН17
Покупательница в отделе бытовой химии
Ученые предупредили об опасности моющих средств
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Глава ЛНР ответил на заявления Киева о попытке наступления ополченцев
Геннадий Давыдько
В Минске оценили слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостанавливает с четверга пропуск трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
20:03Богданов обсудил с ХАМАС палестино-израильское урегулирование
20:01США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
20:00В Госдепе заявили, что не пытаются повысить цены на нефть
19:59Мантуров обсудил с главой Минэкономики Германии водородную энергетику
19:57Фигуранту дела о беспорядках в Москве дали условный срок
Лента новостейМолния