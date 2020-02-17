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Греция примет участие в военно-морской миссии ЕС в Средиземном море
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РИА Новости

Греция примет участие в военно-морской миссии ЕС в Средиземном море

22:34 17.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникМинистр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время брифинга
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время брифинга
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 17 фев – РИА Новости. Греция готова участвовать в европейской операции по контролю за эмбарго на ввоз оружия в Ливию, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после заседания Совета ЕС по иностранным делам.
Совет ЕС решил создать новую военно-морскую и военно-воздушную миссию Евросоюза по Ливии по контролю за оружейным эмбарго и будет наблюдать, в основном, в восточной части ливийского побережья, откуда идет оружие. Новая миссия заменит закрывающуюся миссию "София" по борьбе с контрабандой оружия.
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"Я очень счастлив, потому что сегодня Европейский Совет решил начать новую операцию ЕС, которая введет эмбарго на поставки оружия в Ливию морским и воздушным путем. Греция подтвердила то, что она заявляла в прошлом, что она готова внести свой вклад в эти усилия, в первую очередь средствами, но готова оказать и любую другую поддержку, которая может понадобиться", - заявил Дендиас. Его заявление распространила пресс-служба МИДа.
Ранее министр заявлял о готовности помочь в будущем Ливии, в частности, участием греческих сил в европейской операции по наблюдению за эмбарго на ввоз оружия и перемещение наемников в Ливию после переговоров в середине января с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, находившемся в Афинах.
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Греция добивается признания незаконным соглашения между Турцией и международно признанным Правительством национального согласия Ливии о военном сотрудничестве и разграничении морских зон. Президент Турции Тайип Эрдоган и глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории Ливии, в конце ноября прошлого года подписали меморандум по морским зонам и меморандум о военном сотрудничестве.
В Греции называют меморандумы незаконными и утверждают, что они не имеют какой-либо силы, нарушая суверенные права Греции. Афины добиваются от международного сообщества признания их ничтожными. Турция заявила, что все соглашения соответствуют международному праву.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
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Никос ДендиасСредиземное мореЕвросоюзЛивияГрецияВ мире
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