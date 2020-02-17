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РИА Наука
2020-02-17T18:53+0300
https://ria.ru/20200217/1564895816.html
В НАСА сообщили, к каким планетам отправят следующие миссии
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РИА Новости

В НАСА сообщили, к каким планетам отправят следующие миссии

18:53 17.02.2020
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© NASAМакет Солнечной системы
Макет Солнечной системы
© NASA
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В НАСА сообщили о старте четырех новых проектов в рамках программы Discovery. Два из них касаются исследования Венеры, а два других посвящены изучению спутников планет-гигантов — Ио (Юпитера) и Тритона (Нептуна). Каждый проект получит финансирование в размере 3 миллиона долларов в течение следующих девяти месяцев для более детальной разработки концепции. В следующем году один или два проекта из четырех будут выбраны для реализации в виде космической миссии.
Все проекты сосредоточены на объектах Солнечной системы, которые в настоящее время не исследуются НАСА.
"Выбранные миссии имеют потенциал, чтобы преобразовать наше понимание о некоторых наиболее активных и сложных мирах Солнечной системы, — приводятся в пресс-релизе НАСА слова Томаса Зурбухена (Thomas Zurbuchen), помощник администратора Управления научных миссий. — Изучение любого из этих небесных тел поможет раскрыть секреты того, как оно и другие, подобные ему, возникли в космосе".
Два из четырех проектов посвящены Венере. Программа DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus — глубокие атмосферные исследования благородных газов и химии, а также получение изображений) предполагает отправку к Венере космического аппарата нового поколения. Все его инструменты будут заключены в специальную сферу, представляющую из себя спусковой зонд, который, падая сквозь горячую и плотную атмосферу Венеры, проанализирует состав воздушной оболочки планеты от самых верхних ее слоев до поверхности. Ученые ожидают, что эта информация даст возможность понять процессы, которые привели к образованию атмосферы, а также выяснить, наконец, существовали ли когда-нибудь на Венере моря и океаны, в которых потенциально могла зародиться жизнь. Зонд будет оснащен специальной камерой, которая будет снимать весь процесс спуска.
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В рамках второй миссии, названной учеными VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy — излучательная способность, радиоисследования, интерферометрический радар с синтезированной апертурой, топография и спектроскопия), планируется отправить на орбиту Венеры аппарат, оснащенный мощными радиолокационными приборами, позволяющими наблюдать сквозь плотную атмосферу, картировать поверхность планеты и искать признаки активных процессов — тектоники плит или вулканизма. Приборы на борту аппарата также смогут определить состав пород поверхности Венеры. В результате планируется выяснить, как развивалась планета и чем ее развитие отличалось от геологической эволюции близкой по размерам и положению в Солнечной системе Земли. С помощью прибора InSAR, снимающего высотные отметки поверхности, будет создана трехмерная модель топографии Венеры.
Третья миссия — Io Volcanic Observer (IVO) должна совершить несколько близких проходов к спутнику Юпитера Ио. Известно, что Ио покрыт массивными вулканами. Миссия IVO поможет выяснить, откуда берется магма, которая питает эти вулканы, и как именно они извергаются. Ио нагревается от постоянного влияния гравитации Юпитера и является наиболее вулканически активным телом в Солнечной системе. При этом ничего не известно о существовании в его недрах магматического океана. Детальное изучение спутника Юпитера позволит понять, как действуют на объект приливные силы, как формируются и эволюционируют эти, не похожие на Землю, каменистые планетные тела.
Последняя миссия — TRIDENT будет отправлена на край Солнечной системы, к самому большому спутнику Нептуна — Тритону, который, несмотря на то, что он находится далеко от Солнца и, следовательно, чрезвычайно холоден, необычайно активен. Например, на его поверхности действуют гейзеры и ледяные вулканы. Планируется, что космический аппарат пролетит мимо Нептуна, а на Тритоне он будет искать подземный океан и выяснять причины странной активности этого холодного планетного тела, на котором, тем не менее, может быть жизнь.
Исследователи полагают, что Тритон раньше был объектом пояса Койпера, подобным Плутону, но слишком близко подошел к Нептуну и оказался у него в плену. Все, что мы знаем об этом планетном теле, было получено от зонда "Вояджер-2", который сейчас уже находится в межзвездном пространстве. Ученые надеются, что новая миссия соберет бесценные сведения об этой удивительной, столь далекой от Солнца планете, обладающей своей ионосферой, в которой идет органический снег, а также, возможно, — внутренним океаном.
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