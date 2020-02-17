В НАСА сообщили, к каким планетам отправят следующие миссии

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В НАСА В НАСА сообщили о старте четырех новых проектов в рамках программы Discovery. Два из них касаются исследования Венеры, а два других посвящены изучению спутников планет-гигантов — Ио (Юпитера) и Тритона (Нептуна). Каждый проект получит финансирование в размере 3 миллиона долларов в течение следующих девяти месяцев для более детальной разработки концепции. В следующем году один или два проекта из четырех будут выбраны для реализации в виде космической миссии.

Все проекты сосредоточены на объектах Солнечной системы, которые в настоящее время не исследуются НАСА.

"Выбранные миссии имеют потенциал, чтобы преобразовать наше понимание о некоторых наиболее активных и сложных мирах Солнечной системы, — приводятся в пресс-релизе НАСА слова Томаса Зурбухена (Thomas Zurbuchen), помощник администратора Управления научных миссий. — Изучение любого из этих небесных тел поможет раскрыть секреты того, как оно и другие, подобные ему, возникли в космосе".

Два из четырех проектов посвящены Венере. Программа DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus — глубокие атмосферные исследования благородных газов и химии, а также получение изображений) предполагает отправку к Венере космического аппарата нового поколения. Все его инструменты будут заключены в специальную сферу, представляющую из себя спусковой зонд, который, падая сквозь горячую и плотную атмосферу Венеры, проанализирует состав воздушной оболочки планеты от самых верхних ее слоев до поверхности. Ученые ожидают, что эта информация даст возможность понять процессы, которые привели к образованию атмосферы, а также выяснить, наконец, существовали ли когда-нибудь на Венере моря и океаны, в которых потенциально могла зародиться жизнь. Зонд будет оснащен специальной камерой, которая будет снимать весь процесс спуска.

В рамках второй миссии, названной учеными VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy — излучательная способность, радиоисследования, интерферометрический радар с синтезированной апертурой, топография и спектроскопия), планируется отправить на орбиту Венеры аппарат, оснащенный мощными радиолокационными приборами, позволяющими наблюдать сквозь плотную атмосферу, картировать поверхность планеты и искать признаки активных процессов — тектоники плит или вулканизма. Приборы на борту аппарата также смогут определить состав пород поверхности Венеры. В результате планируется выяснить, как развивалась планета и чем ее развитие отличалось от геологической эволюции близкой по размерам и положению в Солнечной системе Земли. С помощью прибора InSAR, снимающего высотные отметки поверхности, будет создана трехмерная модель топографии Венеры.

Третья миссия — Io Volcanic Observer (IVO) должна совершить несколько близких проходов к спутнику Юпитера Ио. Известно, что Ио покрыт массивными вулканами. Миссия IVO поможет выяснить, откуда берется магма, которая питает эти вулканы, и как именно они извергаются. Ио нагревается от постоянного влияния гравитации Юпитера и является наиболее вулканически активным телом в Солнечной системе. При этом ничего не известно о существовании в его недрах магматического океана. Детальное изучение спутника Юпитера позволит понять, как действуют на объект приливные силы, как формируются и эволюционируют эти, не похожие на Землю, каменистые планетные тела.

Последняя миссия — TRIDENT будет отправлена на край Солнечной системы, к самому большому спутнику Нептуна — Тритону, который, несмотря на то, что он находится далеко от Солнца и, следовательно, чрезвычайно холоден, необычайно активен. Например, на его поверхности действуют гейзеры и ледяные вулканы. Планируется, что космический аппарат пролетит мимо Нептуна, а на Тритоне он будет искать подземный океан и выяснять причины странной активности этого холодного планетного тела, на котором, тем не менее, может быть жизнь.