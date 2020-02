В НАСА сообщили, к каким планетам отправят следующие миссии

Два из четырех проектов посвящены Венере. Программа DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus — глубокие атмосферные исследования благородных газов и химии, а также получение изображений) предполагает отправку к Венере космического аппарата нового поколения. Все его инструменты будут заключены в специальную сферу, представляющую из себя спусковой зонд, который, падая сквозь горячую и плотную атмосферу Венеры, проанализирует состав воздушной оболочки планеты от самых верхних ее слоев до поверхности. Ученые ожидают, что эта информация даст возможность понять процессы, которые привели к образованию атмосферы, а также выяснить, наконец, существовали ли когда-нибудь на Венере моря и океаны, в которых потенциально могла зародиться жизнь. Зонд будет оснащен специальной камерой, которая будет снимать весь процесс спуска.