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Опрос показал ожидания россиян от введения маткапитала на первенца
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РИА Новости

Опрос показал ожидания россиян от введения маткапитала на первенца

18:47 17.02.2020 (обновлено: 18:48 17.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более трети россиян считают, что введение материнского капитала за первого ребенка приведет к значительному росту рождаемости, для большинства семей, планирующих рождение первого ребенка, предполагаемый размер выплаты - около 460 тысяч рублей – является существенной суммой, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным исследования, 34% россиян считают, что введение материнского капитала за первого ребенка приведет к значительному повышению рождаемости, больше всего разделяющих такое мнение среди респондентов в возрасте от 18 до 30 лет (48%), а также в возрасте от 31 до 45 лет (34%). Порядка 28% граждан полагают, что нововведение никак не повлияет на рождаемость, 25% ждут незначительного роста, 13% затруднились ответить.
Среди причин, почему материнский капитал за первого ребенка может привести к значительному повышению рождаемости, чаще всего опрошенные указывали возможность улучшения материального положения людей при рождении первенца (8%), а также то, что детей будут рожать из-за денег (7%), это может стать стимулом, мотивацией (6%). Те, кто считает, что такая мера поддержки не окажет существенное влияние на рождаемость, аргументировали это тем, что желающие завести детей рожают не из-за денег (12%), что это небольшие деньги, которых надолго не хватит (8%), что растить детей дорого (5%).
Как указано в опросе, 67% респондентов отметили, что для большинства семей, планирующих рождение первого ребенка, предполагаемый размер выплаты - около 460 тысяч рублей - существенная сумма, 25% придерживаются обратного мнения, а 8% затруднились ответить. По результатам исследования более половины опрошенных (55%) ответили, что если бы они задумывались о рождении первого ребенка, по их мнению, введение материнского капитала не повлияло бы на их планы и намерения, 33% придерживаются противоположного мнения, 12% затруднились ответить.
Ребенок с фигуркой семьи в руках
13 февраля, 10:58
Мужчины-усыновители первого ребенка могут получит право на маткапитал
Президент Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет. "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки, подготовленные с учетом послания президента. Поправки касаются использования средств материнского капитала. Они предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 617 рублей.
Опрос "ФОМнибус" проводился 9 февраля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, опрошены 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Женщина с ребенком
12 февраля, 12:26
Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей
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Материнский капиталГосдума РФФонд "Общественное мнение"Владимир ПутинРоссияОбщество
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