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Суд начал заседание по рассмотрению апелляции защиты Винника
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РИА Новости

Суд начал заседание по рассмотрению апелляции защиты Винника

18:41 17.02.2020 (обновлено: 19:22 17.02.2020)
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© РИА НовостиАлександр Винник
Александр Винник
© РИА Новости
Александр Винник. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости, Людмила Орищенко. Апелляционный суд Парижа начал заседание, на котором будет рассмотрена апелляция защиты россиянина Александра Винника на решение о его содержании под стражей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции. В ходе слушаний в конце января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.
Адвокаты россиянина в начале февраля подали протест на решение суда оставить Винника в заключении.
В понедельник в начале заседания заместитель прокурора потребовала, чтобы заседание проходило в закрытом режиме. Защита россиянина высказалась против этого, призвав обеспечить публичность процесса.
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Греческий адвокат Винника Зои Константопулу указала на то, что заседание должно проходить в открытом для прессы режиме, чтобы соблюдались права ее подзащитного и презумпция невиновности.
Также адвокаты Винника просили перенести заседание, отмечая, что у них были трудности с посещением своего клиента в заключении и они не могли провести с ним консультации и передать ему последние элементы, появившиеся в деле.
Суд согласился проводить заседание в открытом режиме, однако отказался переносить слушания. Судья дала время адвокатам для проведения консультации с Винником.
На заседание в суд Парижа прибыла мать россиянина Вера Винник.
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Основное требование защиты - отменить решение о содержании Винника под стражей.
"Основной смысл нашего заявления - отмена решения об аресте Александра и замена его на любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. На чем основывается это требование? На одном простом факте - мы желаем, чтобы по отношению к российскому гражданину применялись законы Франции так же, как применяются по отношению к собственным гражданам, потому что Александр лишён права на защиту", - сказал РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
"Восстанавливая права на защиту, суд неизбежно придёт к решению о том, что решение об аресте нужно вообще отменить. Поскольку если рассматривать с точки зрения закона, то Александр не подлежит аресту", - отметил он.
Мусатов подчеркнул, что "ни единого доказательства, обосновывающего его вину, нет".
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Вместе с тем он напомнил, что в отношении Винника было вынесено отдельное судебное решение по поводу его содержания в одиночной камере и полной изоляции от мира. "Александр лишён возможности общения с окружающим миром, лишён возможности общаться с детьми, с больной женой", - сказал он.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом более года россиянин находился в греческой тюрьме.
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Адвокат Винника заявил о фальсификации обстоятельств его дела в Париже
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства были получены 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
Винник заявил, что не нарушал никаких законов Франции и США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и заявил о согласии быть выданным в Россию.
В Греции Винника держали в предварительном заключении 30 месяцев, хотя конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев. 20 декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. Винник в знак протеста против нарушения его прав объявил 20 декабря голодовку. Он начал выходить из голодовки несколько дней назад.
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Дело Александра ВинникаЗои КонстантопулуАлександр ВинникФранцияГрецияРоссияПарижВ мире
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