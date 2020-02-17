Суд начал заседание по рассмотрению апелляции защиты Винника

ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости, Людмила Орищенко. Апелляционный суд Парижа начал заседание, на котором будет рассмотрена апелляция защиты россиянина Апелляционный суд Парижа начал заседание, на котором будет рассмотрена апелляция защиты россиянина Александра Винника на решение о его содержании под стражей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Винник с 23 января находится на территории Франции , куда его экстрадировали из Греции . В ходе слушаний в конце января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.

Адвокаты россиянина в начале февраля подали протест на решение суда оставить Винника в заключении.

В понедельник в начале заседания заместитель прокурора потребовала, чтобы заседание проходило в закрытом режиме. Защита россиянина высказалась против этого, призвав обеспечить публичность процесса.

Греческий адвокат Винника Зои Константопулу указала на то, что заседание должно проходить в открытом для прессы режиме, чтобы соблюдались права ее подзащитного и презумпция невиновности.

Также адвокаты Винника просили перенести заседание, отмечая, что у них были трудности с посещением своего клиента в заключении и они не могли провести с ним консультации и передать ему последние элементы, появившиеся в деле.

Суд согласился проводить заседание в открытом режиме, однако отказался переносить слушания. Судья дала время адвокатам для проведения консультации с Винником.

На заседание в суд Парижа прибыла мать россиянина Вера Винник.

Основное требование защиты - отменить решение о содержании Винника под стражей.

"Основной смысл нашего заявления - отмена решения об аресте Александра и замена его на любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. На чем основывается это требование? На одном простом факте - мы желаем, чтобы по отношению к российскому гражданину применялись законы Франции так же, как применяются по отношению к собственным гражданам, потому что Александр лишён права на защиту", - сказал РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

"Восстанавливая права на защиту, суд неизбежно придёт к решению о том, что решение об аресте нужно вообще отменить. Поскольку если рассматривать с точки зрения закона, то Александр не подлежит аресту", - отметил он.

Мусатов подчеркнул, что "ни единого доказательства, обосновывающего его вину, нет".

Вместе с тем он напомнил, что в отношении Винника было вынесено отдельное судебное решение по поводу его содержания в одиночной камере и полной изоляции от мира. "Александр лишён возможности общения с окружающим миром, лишён возможности общаться с детьми, с больной женой", - сказал он.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом более года россиянин находился в греческой тюрьме.

Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства были получены 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.

Винник заявил, что не нарушал никаких законов Франции и США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и заявил о согласии быть выданным в Россию.