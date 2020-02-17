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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-17T17:29+0300
https://ria.ru/20200217/1564883247.html
В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Идлибу
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564338917_208:321:3071:1932_1036x0_80_0_0_e5a63624a92f72bdbb1ce30a9b1e3bd6.jpg
РИА Новости

В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Идлибу

17:28 17.02.2020 (обновлено: 17:29 17.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты в Сирии
Боевая машина пехоты в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевая машина пехоты в Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 17 фев - РИА Новости. Переговоры делегаций Турции и Россия по ситуации в Идлибской зоне деэскалации проходят в Москве, передает агентство Anadolu.
Отмечается, что встреча проходит в здании МИД России. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД Седат Онал. В состав турецкой и российской делегаций входят дипломаты, представители минобороны и спецслужб.
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Первый этап переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джебхат ан-Нусры"*, которая мимикрировала в "Хайят Тахрир аш-Шам"*. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу она выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.
*Запрещенные в России террористические организации
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