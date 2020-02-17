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Эксперт назвал позицию судьи КС по правопреемству СССР спорной
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РИА Новости

Эксперт назвал позицию судьи КС по правопреемству СССР спорной

17:23 17.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКонстантин Арановский
Константин Арановский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Особое мнение судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, призвавшего не считать Россию правопреемницей репрессивных мер СССР, достаточно спорное, это морально-этическая оценка, а не юридическое обстоятельство, считает партнер адвокатского бюро "Бишенов и партнёры" Илья Федотов.
Ранее Арановский назвал СССР "незаконно созданным государством": по его мнению, Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Эту мысль он выразил в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы советских репрессий.
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"Особое мнение судьи Конституционного суда РФ Арановского К.В. представляется достаточно спорным. Конечно, трудно не согласиться с тем, что возникновение СССР произошло не путем конституционных реформ и за рамками действовавшего в соответствующий исторический период правового поля", - сказал РИА Новости адвокат.
Нельзя не согласиться, отметил он, и с теми описаниями трудностей и лишений, содержащимися в особом мнении, которые вынуждены были пережить народы СССР в предыдущем веке.
"В то же время, очевидно, что автор оценивает морально-этическую сторону правопреемства, не желая допускать ассоциаций между политическим режимом в СССР, использовавшим репрессии в качестве метода управления, и современной Россией. Такая оценка, однако, вряд ли имеет значение при определении юридических обязательств, перешедших от СССР к Российской Федерации. Обратное создавало бы опасный прецедент, позволяющий перекладывать вину за совершенные преступления на уже формально не существующее государство при каждой смене режима", - отметил Федотов.
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