Эксперт назвал позицию судьи КС по правопреемству СССР спорной

"Особое мнение судьи Конституционного суда РФ Арановского К.В. представляется достаточно спорным. Конечно, трудно не согласиться с тем, что возникновение СССР произошло не путем конституционных реформ и за рамками действовавшего в соответствующий исторический период правового поля", - сказал РИА Новости адвокат.

Нельзя не согласиться, отметил он, и с теми описаниями трудностей и лишений, содержащимися в особом мнении, которые вынуждены были пережить народы СССР в предыдущем веке.

"В то же время, очевидно, что автор оценивает морально-этическую сторону правопреемства, не желая допускать ассоциаций между политическим режимом в СССР, использовавшим репрессии в качестве метода управления, и современной Россией. Такая оценка, однако, вряд ли имеет значение при определении юридических обязательств, перешедших от СССР к Российской Федерации. Обратное создавало бы опасный прецедент, позволяющий перекладывать вину за совершенные преступления на уже формально не существующее государство при каждой смене режима", - отметил Федотов.