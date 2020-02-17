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Минфин отложил идею изменения сроков признания налогового резидентства
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РИА Новости

Минфин отложил идею изменения сроков признания налогового резидентства

16:30 17.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минфин РФ пока отложил идею изменения сроков для признания налогового резидентства РФ, запроса от бизнес-сообщества на это нет, заявил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Нет, его (законопроекта - ред.) не будет, потому что это преждевременная мера. Сейчас, после обсуждения с бизнес-сообществом мы услышали их позицию и решили дополнительно проработать данный вопрос", - сказал он.
Минфин в октябре прошлого года среди мер по стимулированию инвестиций в России предложил сократить до 90 дней с нынешних 183 дней срок нахождения в РФ для признания налогоплательщика налоговым резидентом страны, а также снизить ставку НДФЛ для физических лиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ, до уровня, по которому налог платят российские налоговые резиденты, - 13%.
На прошлой неделе Минфин опубликовал законопроект позволяющий нерезидентам платить в России НДФЛ по ставке 13% (сейчас 30%) в отношении доходов, полученных от трудовой деятельности. Но нормы об изменении сроков для признания резидентства РФ в нем не было. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее отмечал, что упрощенный порядок признания физлица налоговым резидентом РФ с минимальным сроком пребывания на территории страны в 90 дней будет применяться только по желанию самого налогоплательщика.
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
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"Мы договаривались проработать о 90 днях по желанию, но пока активной позиции о том, что это необходимо делать, от бизнес-сообщества нет. Все-таки запрос должен быть на это. Соответственно, пока такого запроса нет", - отметил Сазанов.
"Ко второму чтению (законопроекта о ставке 13% - ред.) поступит - проработаем. На данном этапе всех устраивала та редакция законопроекта, которая Минфином разработана", - добавил он.
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Алексей СазановМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЭкономика
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