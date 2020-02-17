Комитет Госдумы поддержал законопроект о "народном бюджетировании"

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, создающий правовую основу для развития практики реализации проектов "инициативного", или народного, бюджетирования на муниципальном уровне.
Документ, внесенный сенаторами Андреем Турчаком и Олегом Мельниченко и депутатом Сергеем Неверовым, содержит изменения в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Их цель - позволить гражданам самим решать, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь.
Документ устанавливает, что делать это смогут местные жители путем участия в разработке проектов такого инициативного бюджетирования, направленных на решение местных проблем, имеющих для них наибольшую значимость. Затем эти проекты будут вноситься в местную администрацию, причем обязательным элементом их реализации станет обеспечение возможности участия в этом граждан, а также общественный контроль за их реализацией.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2018 году в 68 субъектах федерации на проекты, отобранные с участием граждан или с учетом их мнения, было направлено около 19,3 миллиарда рублей - 10,5 миллиарда из региональных бюджетов и 8,8 миллиарда за счет иных источников (расходов федерального бюджета, бюджетов муниципалитетов, средств населения, юридических лиц, иных форм софинансирования), а общий объем средств софинансирования инициативных проектов только за счет средств населения и юрлиц составил 1,9 миллиарда рублей.
Президент России Владимир Путин ранее поручил в пять раз увеличить финансирование проектов, предложенных жителями. На решение этой задачи во многом и направлен законопроект, внесенный в пакете с другим проектом закона, содержащим изменения в Бюджетный кодекс.
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