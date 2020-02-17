Комитет Госдумы поддержал законопроект о "народном бюджетировании"

Документ устанавливает, что делать это смогут местные жители путем участия в разработке проектов такого инициативного бюджетирования, направленных на решение местных проблем, имеющих для них наибольшую значимость. Затем эти проекты будут вноситься в местную администрацию, причем обязательным элементом их реализации станет обеспечение возможности участия в этом граждан, а также общественный контроль за их реализацией.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2018 году в 68 субъектах федерации на проекты, отобранные с участием граждан или с учетом их мнения, было направлено около 19,3 миллиарда рублей - 10,5 миллиарда из региональных бюджетов и 8,8 миллиарда за счет иных источников (расходов федерального бюджета, бюджетов муниципалитетов, средств населения, юридических лиц, иных форм софинансирования), а общий объем средств софинансирования инициативных проектов только за счет средств населения и юрлиц составил 1,9 миллиарда рублей.