Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T14:10+0300
https://ria.ru/20200217/1564872989.html
В Новосибирске завели дело после смерти в больнице двухлетней девочки
https://cdn22.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:184:3077:1915_1036x0_80_0_0_5e1ff526a311730c8ae6cda8f3e3e4b1.jpg
РИА Новости

В Новосибирске завели дело после смерти в больнице двухлетней девочки

14:10 17.02.2020
533
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 фев - РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после смерти в больнице двухлетней девочки, которой не смогли установить диагноз, сообщает в понедельник СУСК РФ по Новосибирской области.
"Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
15 февраля, 12:56
В Приангарье завели дело после смерти ребенка в больнице
По данным следствия, 20 января 2020 года двухлетнюю девочку экстренно доставили в Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где ей поставили диагноз "сахарный диабет" и направили для лечения в другую детскую больницу, однако ребенок умер в медучреждении "от другого заболевания, диагноз которого при поступлении не установили".
Ранее в Минздраве Новосибирской области сообщали, что врачи направили ребенка в тяжелом состоянии в Детскую городскую клиническую больницу №1 в соответствии с должностными инструкциями, а установить причину смерти девочки сможет только экспертиза.
В связи со смертью ребенка министерство организовало ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, по результатам которого будет дана оценка действиям медперсонала обоих больниц и врачей скорой помощи.
Руки в наручниках
30 января, 17:00
Суд арестовал отца младенца, умершего в Подмосковье из-за снотворного
010220
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Под Волгоградом двухлетний ребенок два дня жил в неотапливаемом доме
Телеведущий Дмитрий Дибров
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ростовской области нашли в реке тела двух пропавших детей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
У россиянки на лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Автомобили итальянской полиции
В Италии ребенок погиб от взрыва подушки безопасности после ДТП
Автомобиль следственного комитета
В Мордовии завели дело после смерти подростка от неизвестного вещества
Рабочий в терминале компании Газпромнефть
Комитет ГД не поддержал распределение сверхдоходов от нефти гражданам
Место опрокидывания микроавтобуса УАЗ на 49 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит в Башкирии
В Башкирии перевернулся микроавтобус, перевозивший беременных
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Грузовое судно Альта
У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял призыв не считать Россию правопреемницей СССР
Конституция РФ
В Госдуме предложили закрепить в Конституции запрет на аборты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
Лента новостейМолния