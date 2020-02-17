В Новосибирске завели дело после смерти в больнице двухлетней девочки

НОВОСИБИРСК, 17 фев - РИА Новости. Следователи в Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после смерти в больнице двухлетней девочки, которой не смогли установить диагноз, сообщает в понедельник СУСК РФ по Новосибирской области.

"Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 января 2020 года двухлетнюю девочку экстренно доставили в Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где ей поставили диагноз "сахарный диабет" и направили для лечения в другую детскую больницу, однако ребенок умер в медучреждении "от другого заболевания, диагноз которого при поступлении не установили".

Ранее в Минздраве Новосибирской области сообщали, что врачи направили ребенка в тяжелом состоянии в Детскую городскую клиническую больницу №1 в соответствии с должностными инструкциями, а установить причину смерти девочки сможет только экспертиза.