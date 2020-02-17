Эксперт призвала закрепить роль НКО в Конституции

"С тех пор когда писалась конституция, очень многие явления изменились. Появились факторы, которых тогда вовсе не было: цифровые технологии, некоммерческий сектор, НКО, общественные объединения в нашем понимании. Сейчас это очень важный сектор экономики, роль которого стоит закрепить в конституции. Там, где мнение общественности не учитывается, игнорируется, решения в итоге тормозятся, не выполняются, либо общество впоследствии встречает их с противодействием", - утверждает Тополева-Солдунова.