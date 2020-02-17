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Эксперт призвала закрепить роль НКО в Конституции
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РИА Новости

Эксперт призвала закрепить роль НКО в Конституции

13:03 17.02.2020 (обновлено: 13:04 17.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Черных / Перейти в фотобанкЕлена Тополева-Солдунова
Елена Тополева-Солдунова
© РИА Новости / Сергей Черных
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Елена Тополева-Солдунова. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Общественные объединения и некоммерческие организации являются важным сектором экономики и выступают инициаторами важнейших социальных реформ, поэтому участие этих новых для страны структур в выработке государственной политики важно закрепить в конституции, сообщила РИА Новости директор АНО "Агентство социальной информации", член экспертного совета правительства РФ, председатель общественного совета при Минтруде России, член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.
Ранее рабочая группа по конституции на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложила закрепить в основном законе поправку, по которой правительство обеспечивало бы участие общественных организаций и других общественных объединений в выработке и проведении государственной политики.
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
16 февраля, 15:51
Члены рабочей группы по Конституции рассказали, как обсуждают поправки
"С тех пор когда писалась конституция, очень многие явления изменились. Появились факторы, которых тогда вовсе не было: цифровые технологии, некоммерческий сектор, НКО, общественные объединения в нашем понимании. Сейчас это очень важный сектор экономики, роль которого стоит закрепить в конституции. Там, где мнение общественности не учитывается, игнорируется, решения в итоге тормозятся, не выполняются, либо общество впоследствии встречает их с противодействием", - утверждает Тополева-Солдунова.
Некоторые направления социальной политики, по словам эксперта, вообще появились именно благодаря инициативе НКО.
"Например, реформирование учреждений для детей-сирот – огромная тема в социальной сфере, которая во многом инициирована именно НКО и происходит с их участием и при контроле с их стороны. Невозможно сделать сейчас реформу психоневрологических интернатов без участия общественности. То же самое и в сфере экологии", - сказала Тополева-Солдунова.
Конституция РФ
15 февраля, 08:34
Нужно ли менять Конституцию?
В последние годы в России, как отметила специалист, сложилось не просто гражданское общество, а его организованная часть – полноценный сектор некоммерческих и негосударственных организаций. Туда же относятся и благотворительность, и волонтерство.
"Невозможно сейчас говорить о полноценном развитии нашей страны, о выполнении каких-то приоритетных задач, если в этом не участвуют структуры и институты гражданского общества", - утверждает Тополева-Солдунова.
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Елена Тополева-СолдуноваКонституция РФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Владимир ПутинАгентство социальной информацииЭкономика
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