Омбудсмен разберется, почему в Москве отказались от бэби-боксов

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская планирует провести встречу с руководством роддомов и разобраться, почему в городе отказались от бэби-боксов.
Бэби-боксы — специально оборудованное место в больнице или соцучреждении с окошком со стороны улицы, через которое ребенка анонимно можно положить в кроватку. Через 30 секунд дверца блокируется, после чего снаружи ее уже невозможно открыть. Около бэби-бокса нет видеокамер и охраны. Об оставленном младенце внутри помещения узнают по тревожному звонку и миганию лампы. Первый в России бэби-бокс был установлен в 2011 году в Сочи. Единственный на территории столичного региона "бэби-бокс" находится в детской больнице в Люберцах.
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"Надо понять, почему в Москве решили отказаться от этой практики. Я планирую встречу с руководителями роддомов, чтобы разобраться", - рассказала в интервью РИА Новости Ярославская.
Омбудсмен отметила, что необходимо проводить работу с женщинами, которые не хотят оставлять ребенка, и объяснять им, какие есть варианты.
"Никто не запрещает отказаться от ребенка в принципе - можно прийти в больницу, родить там в безопасности и написать заявление об отказе. Надо проводить работу, пояснять это мамочкам, которые априори не хотят знать своих детей", - добавила омбудсмен.
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