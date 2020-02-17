Омбудсмен разберется, почему в Москве отказались от бэби-боксов

Бэби-боксы — специально оборудованное место в больнице или соцучреждении с окошком со стороны улицы, через которое ребенка анонимно можно положить в кроватку. Через 30 секунд дверца блокируется, после чего снаружи ее уже невозможно открыть. Около бэби-бокса нет видеокамер и охраны. Об оставленном младенце внутри помещения узнают по тревожному звонку и миганию лампы. Первый в России бэби-бокс был установлен в 2011 году в Сочи. Единственный на территории столичного региона "бэби-бокс" находится в детской больнице в Люберцах.