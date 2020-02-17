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В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
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РИА Новости

В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна

01:06 17.02.2020
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© Фото : Пресс-бюро Службы внешней разведки РФРазведчик Алексей Ботян
Разведчик Алексей Ботян
© Фото : Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
Разведчик Алексей Ботян. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Великого отечественного разведчика и Героя России Алексея Ботяна, руководившего операцией по спасению польского Кракова в январе 1945 года, похоронят в понедельник на аллее Героев Троекуровского кладбища Москвы.
Ботян скончался в минувший четверг на 104-м году жизни.
Ботян был сильной и неординарной личностью, отметил президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями родным и близким легендарного разведчика. По словам президента, "он был руководителем и участником блестящих спецопераций, которые стали важным вкладом в Великую Победу и навечно вписаны в отечественную и мировую историю".
Подвиг Ботяна бессмертен, память о разведчике будет всегда жить в сердцах благодарных потомков, отметил в телеграмме с соболезнованиями зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Герой России, разведчик Алексей Ботян
13 февраля, 10:28
Биография Алексея Ботяна
Личный состав и руководство Службы внешней разведки России скорбит об утрате, сообщило пресс-бюро СВР, добавив, что Ботян казался своим коллегам "непоколебимым и вечным". "И все, от руководства страны до учащихся колледжей, попадали под его обаяние. Несгибаемый и непримиримый к врагам, он был близким и понятным своим друзьям, соратникам и соотечественникам", - отметили в пресс-бюро.
Алексей Николаевич Ботян родился 10 февраля 1917 года в крестьянской семье в деревне Чертовичи на исконно белорусских землях, которые в 1920-х годах прошлого века поляки считали своими. После окончания школы Ботян был призван в польскую армию.
В битву с фашизмом Ботян вступил 1 сентября 1939 года. Сражался в рядах польской армии в составе зенитного расчёта. Свой боевой счёт открыл в первый же день Второй мировой войны, сбив гитлеровский "Юнкерс". При обороне Варшавы довел их число до трех. Потом Польша капитулировала, воинская часть, в которой служил Ботян, сдалась Красной армии, освобождавшей ранее оккупированные поляками западные территории Белоруссии и Украины, чтобы эти земли не достались фашистам. Так Ботян стал советским гражданином.
Герой России, разведчик Алексей Ботян
13 февраля, 09:48
Ботян был настоящей "энциклопедией" разведки, заявил ветеран СВР
С началом Великой Отечественной войны Ботян был зачислен в разведывательную школу в составе советского спецназа - ОМСБОНа (отдельной мотострелковой бригады особого назначения), в которой прошёл подготовку к заброске на временно оккупированную фашистами территорию. Учился полтора года, в качестве практических занятий в период битвы за Москву проходил боевую практику, участвуя в рейдах по тылам противника в Подмосковье.
В 1943 году в составе разведывательно-диверсионного отряда "Олимп" был направлен в район украинского города Овруч Житомирской области. В сентябре 1943 года под непосредственным руководством Ботяна была проведена операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации) в тот момент, когда там собрались представители инспекции и матерые специалисты по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. Было уничтожено около 80 гитлеровских офицеров.
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
13 февраля, 10:15
Ветеран СВР напомнил о спасении Кракова Ботяном
В мае 1944 года по заданию Центра во главе группы из почти 30 человек Ботян совершил переход в Польшу, имея задачу организации разведки расположения и передвижения противника в районе города Кракова. Группа Ботяна устраивала диверсии на железных дорогах, пуская под откосы вражеские составы. Благодаря не только свободному владению польским языком и знанию культуры местного населения, но и своим прекрасным организаторским способностям Ботян сумел организовать взаимодействие и совместные боевые операции с такими разными политическими силами, как части Армии Крайовой, Армии Людовой и крестьянскими Батальонами Хлопскими.
В частности, группой Ботяна была проведена дерзкая операция по захвату совместно с подразделениями Армии Людовой города Илжа, в ходе которой из тюрьмы были освобождены арестованные польские патриоты, захвачено большое количество оружия и снаряжения. Тот бой в Илже считается первым совместным боем советских и польских партизан и их первой общей победой.
Разведчик Алексей Ботян
13 февраля, 12:37
Историограф Ботяна рассказал о разведчике
В январе 1945 года "лейтенант Алеша" (так называли Ботяна в Польше местные жители) совершил то, что он считал главным достижением своей жизни. К тому времени группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен и Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России. А еще в 1960-х годах Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению Кракова.
В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".
Герой Российской Федерации Алексей Николаевич Ботян
13 февраля, 18:53
Ветеран спецназа: безопасность России строится на таких, как Ботян
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Умер разведчик Алексей БотянАлексей БотянТроекуровское кладбищеСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)МоскваОбщество
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