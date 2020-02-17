В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Великого отечественного разведчика и Героя России Великого отечественного разведчика и Героя России Алексея Ботяна , руководившего операцией по спасению польского Кракова в январе 1945 года, похоронят в понедельник на аллее Героев Троекуровского кладбища Москвы

Ботян скончался в минувший четверг на 104-м году жизни.

Ботян был сильной и неординарной личностью, отметил президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями родным и близким легендарного разведчика. По словам президента, "он был руководителем и участником блестящих спецопераций, которые стали важным вкладом в Великую Победу и навечно вписаны в отечественную и мировую историю".

Подвиг Ботяна бессмертен, память о разведчике будет всегда жить в сердцах благодарных потомков, отметил в телеграмме с соболезнованиями зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Личный состав и руководство Службы внешней разведки России скорбит об утрате, сообщило пресс-бюро СВР, добавив, что Ботян казался своим коллегам "непоколебимым и вечным". "И все, от руководства страны до учащихся колледжей, попадали под его обаяние. Несгибаемый и непримиримый к врагам, он был близким и понятным своим друзьям, соратникам и соотечественникам", - отметили в пресс-бюро.

Алексей Николаевич Ботян родился 10 февраля 1917 года в крестьянской семье в деревне Чертовичи на исконно белорусских землях, которые в 1920-х годах прошлого века поляки считали своими. После окончания школы Ботян был призван в польскую армию.

В битву с фашизмом Ботян вступил 1 сентября 1939 года. Сражался в рядах польской армии в составе зенитного расчёта. Свой боевой счёт открыл в первый же день Второй мировой войны, сбив гитлеровский "Юнкерс". При обороне Варшавы довел их число до трех. Потом Польша капитулировала, воинская часть, в которой служил Ботян, сдалась Красной армии, освобождавшей ранее оккупированные поляками западные территории Белоруссии и Украины, чтобы эти земли не достались фашистам. Так Ботян стал советским гражданином.

С началом Великой Отечественной войны Ботян был зачислен в разведывательную школу в составе советского спецназа - ОМСБОНа (отдельной мотострелковой бригады особого назначения), в которой прошёл подготовку к заброске на временно оккупированную фашистами территорию. Учился полтора года, в качестве практических занятий в период битвы за Москву проходил боевую практику, участвуя в рейдах по тылам противника в Подмосковье.

В 1943 году в составе разведывательно-диверсионного отряда "Олимп" был направлен в район украинского города Овруч Житомирской области. В сентябре 1943 года под непосредственным руководством Ботяна была проведена операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации) в тот момент, когда там собрались представители инспекции и матерые специалисты по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. Было уничтожено около 80 гитлеровских офицеров.

В мае 1944 года по заданию Центра во главе группы из почти 30 человек Ботян совершил переход в Польшу, имея задачу организации разведки расположения и передвижения противника в районе города Кракова. Группа Ботяна устраивала диверсии на железных дорогах, пуская под откосы вражеские составы. Благодаря не только свободному владению польским языком и знанию культуры местного населения, но и своим прекрасным организаторским способностям Ботян сумел организовать взаимодействие и совместные боевые операции с такими разными политическими силами, как части Армии Крайовой, Армии Людовой и крестьянскими Батальонами Хлопскими.

В частности, группой Ботяна была проведена дерзкая операция по захвату совместно с подразделениями Армии Людовой города Илжа, в ходе которой из тюрьмы были освобождены арестованные польские патриоты, захвачено большое количество оружия и снаряжения. Тот бой в Илже считается первым совместным боем советских и польских партизан и их первой общей победой.

В январе 1945 года "лейтенант Алеша" (так называли Ботяна в Польше местные жители) совершил то, что он считал главным достижением своей жизни. К тому времени группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен и Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России. А еще в 1960-х годах Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению Кракова.