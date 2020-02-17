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2020-02-17T08:00+0300
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Бездомный не значит бесправный: кто помогает людям в трудной ситуации
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РИА Новости

Бездомный не значит бесправный: кто помогает людям в трудной ситуации

08:00 17.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота социального центра помощи бездомным в Челябинске
Работа социального центра помощи бездомным в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На минувшей неделе Минздрав РФ распространил по регионам памятки об оказании помощи бездомным. Они разработаны на основе приказа министерства о правилах обязательного медицинского страхования, опубликованного в феврале прошлого года. Согласно документу, бездомный, не имеющий полиса ОМС, имеет право на получение медицинской помощи в полном объеме. В случае отказа он должен обратиться в территориальный фонд медицинского страхования в своем регионе. Памятки разработаны ведомством совместно с синодальным отделом по благотворительности в рамках работы совместной комиссии РПЦ и Минздрава.
“Мы должны помнить, что, согласно российскому законодательству, да и в принципе закону совести, помощь человеку должна быть оказана в полном объеме вне зависимости от наличия документов”, – отметила руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по благотворительности Ирина Мешкова. По мнению представителя синодального отдела по благотворительности, для решения проблемы необходимо межведомственное взаимодействие социальных и медицинских служб.
Совместная комиссия РПЦ и Минздрава уже направляла информационные письма в регионы о порядке оказания медпомощи бездомным при отсутствии полиса ОМС. В 2017 году в них содержались сведения о том, что срок пребывания бездомных в больницах определяется стандартами медицинской помощи, а отсутствие регистрации является не основанием для отказа в оформлении и выдаче полиса ОМС.
Помимо этого Минздрав и Церковь реализуют пилотный проект по организации медпунктов помощи бездомным в регионах. Первый такой пункт был открыт в Иркутске в декабре 2019 года. Доврачебную помощь в нем оказывают сестры милосердия, а прием ведут врачи городской больницы. В ближайшее время запланировано открытие аналогичных пунктов в Чебоксарах и Хабаровске.
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В России, по разным оценкам, численность бездомных составляет от 250 тысяч до 3 миллионов человек. При поддержке Русской православной церкви организована работа 95 приютов для бездомных, 12 автобусов милосердия (мобильных пунктов помощи) и более 460 благотворительных столовых.
В столице социальную помощь бездомных гражданам оказывает Центр социальной адаптации имени Е.П.Глинки. Здесь помогают иногородним и людям без документов. В центре бездомные могут переночевать, помыться, получить медицинскую помощь, одежду и обувь, а также посетить столовую. Кроме того, сотрудники центра помогают восстановить документы, вернуться домой, при необходимости оформляют регистрацию, пенсию, группу инвалидности, оказывают содействие в поиске работы, а также юридическую и психологическую помощь.
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Помимо этого в столице круглосуточно работают бригады мобильной службы “Социальный патруль”. В зимнее время они открывают мобильные пункты обогрева и оказания срочной помощи бездомным, а во время ежедневных дежурств сотрудники службы обходят привокзальные площади, парки, подземные пешеходные переходы и площадки около станций метро и предлагают бездомным людям помощь.
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Хорошие новостиХорошие новостиРусская православная церковьЕлизавета ГлинкаМоскваХабаровскИркутскбездомныеОбщество
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