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Кувейт и Саудовская Аравия начали совместную добычу нефти на границе
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РИА Новости

Кувейт и Саудовская Аравия начали совместную добычу нефти на границе

23:25 16.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ДОХА, 16 фев - РИА Новости. Кувейт и Саудовская Аравия в воскресенье начали пробную добычу нефти на двух месторождениях, расположенных в нейтральной зоне на границе между двумя странами, после более чем трехлетнего перерыва из-за разногласий насчет раздела нефтедобычи, сообщил Кувейтскому агентству новостей KUNA министр нефти Кувейта Халед аль-Фадыль.
"Пробная добыча нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи" началась в воскресенье, постепенно объем добычи будет доведен до естественного. Объем совместной добычи нефти в районе, разделенном с Саудовской Аравией, до конца текущего года вернется на свой обычный уровень в размере 550 тысяч баррелей в сутки", - отметил аль-Фадыль.
По его словам, уровень добычи на месторождении "Аль-Вафра" уже достиг 140 тысяч баррелей в сутки, а на месторождении "Аль-Хафджи" - 250 тысяч баррелей в сутки, что является долей Кувейта.
Министр заверил, что Кувейт придерживается установленного для него ОПЕК размера добычи в 2,67 миллионов баррелей ежедневно. Однако, по его словам, согласно новой нефтяной стратегии эмирата, которую принял Высший совет по нефти, Кувейт стремится выйти на уровень добычи в размере четырех миллионов баррелей в сутки к 2040 году.
Нефтяной станок-качалка
9 декабря 2019, 08:00
Саудовская Аравия и Россия жестоко обидели нефтяных экспертов
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Саудовская АравияКувейтВ мире
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