Кувейт и Саудовская Аравия начали совместную добычу нефти на границе

По его словам, уровень добычи на месторождении "Аль-Вафра" уже достиг 140 тысяч баррелей в сутки, а на месторождении "Аль-Хафджи" - 250 тысяч баррелей в сутки, что является долей Кувейта.

Министр заверил, что Кувейт придерживается установленного для него ОПЕК размера добычи в 2,67 миллионов баррелей ежедневно. Однако, по его словам, согласно новой нефтяной стратегии эмирата, которую принял Высший совет по нефти, Кувейт стремится выйти на уровень добычи в размере четырех миллионов баррелей в сутки к 2040 году.