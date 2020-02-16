Экс-сотрудники минюста США потребовали отставки генпрокурора

Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019

© AP Photo / Patrick Semansky Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019

Ранее сообщалось, что все четыре прокурора по делу Стоуна взяли самоотвод после вмешательства минюста. Решение министерства юстиции вмешаться в дело Стоуна вызвало скандал. Министерство заявило, что не считает справедливым предложенный прокурорами срок в 7-9 лет тюрьмы. Это произошло сразу после того, как Трамп в Twitter выразил возмущение предложением прокуроров.

"Действия господина Барра по выполнению личных просьб президента, к сожалению, говорят сами за себя. Из-за этих действий и ущерба, который они нанесли репутации министерства юстиции в области приверженности справедливости и верховенству закона, Барр должен подать в отставку", - говорится в письме бывших сотрудников минюста, под которым свои подписи поставили более 1100 экс-прокуроров.

Бывшие прокуроры также обращаются в письме к действующим сотрудникам министерства и призывают последовать "героическому" примеру четверых прокуроров по делу Стоуна - отказываться выполнять приказы, идущие вразрез с их обязанностями, быть готовыми сообщать о нарушениях, а также, в случае необходимости, даже подать в отставку и публично сообщить о ее причине.

Стоун обвинялся во лжи конгрессу в ходе показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию конгресса. Присяжные согласились с обвинением, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, Стоуна обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов от конгресса.