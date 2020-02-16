В Пензе двое детей и пять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой

САРАТОВ, 16 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус "Газель" столкнулись в воскресенье в центре Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус "Газель" столкнулись в воскресенье в центре Пензы , в результате пострадали двое детей и пятеро взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД

ДТП произошло в 14.35 мск на пересечении улиц Красная и Свердлова.

"По предварительным данным, столкнулись автомобиль Chevrolet Aveo под управлением мужчины 1984 года рождения и пассажирская "Газель", за рулем которой был мужчина 1968 года рождения. В результате происшествия получили телесные повреждения четыре пассажирки "Газели" 2003, 1993, 1989 и 1985 годов рождения и еще из автомашины Chevrolet пассажир 2007 года рождения и две пассажирки 1984 и 1933 годов рождения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что трое из пострадавших, включая двоих детей, госпитализированы, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой.

По его словам, попавший в ДТП микроавтобус является маршрутным такси, в котором в тот момент находились семь человек. В пресс-службе добавили, что светофор на перекрестке, где случилась авария, в этот день был отключен, и водители должны были руководствоваться дорожными знаками приоритета.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу микроавтобусу", - сказал он.