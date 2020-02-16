Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T22:37+0300
https://ria.ru/20200216/1564851792.html
В Пензе двое детей и пять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564095193_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9d0d8c3264987be1e83e18b22038359a.jpg
РИА Новости

В Пензе двое детей и пять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой

22:37 16.02.2020
214
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 16 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус "Газель" столкнулись в воскресенье в центре Пензы, в результате пострадали двое детей и пятеро взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 14.35 мск на пересечении улиц Красная и Свердлова.
"По предварительным данным, столкнулись автомобиль Chevrolet Aveo под управлением мужчины 1984 года рождения и пассажирская "Газель", за рулем которой был мужчина 1968 года рождения. В результате происшествия получили телесные повреждения четыре пассажирки "Газели" 2003, 1993, 1989 и 1985 годов рождения и еще из автомашины Chevrolet пассажир 2007 года рождения и две пассажирки 1984 и 1933 годов рождения", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что трое из пострадавших, включая двоих детей, госпитализированы, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой.
Автомобили скорой медицинской помощи
Вчера, 14:23
В Якутии три человека пострадали в ДТП с иномаркой и грузовиком
По его словам, попавший в ДТП микроавтобус является маршрутным такси, в котором в тот момент находились семь человек. В пресс-службе добавили, что светофор на перекрестке, где случилась авария, в этот день был отключен, и водители должны были руководствоваться дорожными знаками приоритета.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу микроавтобусу", - сказал он.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
010103
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФПензаПроисшествия
Рекомендуем
Врач скорой медицинской помощи
На северо-востоке Москвы двое рабочих сорвались с мачты связи
XIX съезд партии Единая Россия
В Саратове трех членов ЕР исключили из партии за пьяную езду
Президент Кипра Никос Анастасиадис во время выступления на европейско-арабском саммите в Афинах
Президент Кипра назвал заявления Турции по Вароси неприемлемыми
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Россия провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке
Енот
В Ленинградской области нашли сбежавшего домашнего енота
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Детей покончившего с собой мужчины из Подмосковья отправили к бабушке
Рэп-исполнитель Тимати
Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
Персонал в защитных костюмах у круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
На Diamond Princess выявили заражение коронавирусом у 40 американцев
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
Петр Павленский
В посольстве заявили, что Павленский не обращался за помощью
Жители села Молодежное в Луганской области.
Фотокорреспондента "Россия сегодня" наградили на Picture of the Year
Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019
Экс-сотрудники минюста США потребовали отставки генпрокурора
Киншаса
В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
Певица Анна Семенович
Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова раскритиковала уровень дискуссии на Мюнхенской конференции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
Лента новостейМолния