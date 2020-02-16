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В посольстве заявили, что Павленский не обращался за помощью
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РИА Новости

В посольстве заявили, что Павленский не обращался за помощью

22:23 16.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПетр Павленский
Петр Павленский
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 16 фев - РИА Новости. Задержанный во Франции за публикацию интимных видео российский художник-акционист Петр Павленский не обращался за помощью в посольство РФ в Париже, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"По состоянию на данный момент ни Павленский, ни его законные представители за содействием в российское посольство не обращались", - сказал собеседник агентства.
Петр Павленский
Вчера, 13:03
Во Франции задержали подругу Павленского, разместившего интимные видео
В воскресенье Павленский, имеющий политическое убежище во Франции, был задержан в рамках расследования о публикации интимных видео с якобы участием экс-кандидата от президентской партии Франции на пост мэра Парижа Бенжамена Гриво.
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Петр ПавленскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ФранцияВ мире
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