В посольстве заявили, что Павленский не обращался за помощью

ПАРИЖ, 16 фев - РИА Новости. Задержанный во Франции за публикацию интимных видео российский художник-акционист Петр Павленский не обращался за помощью в посольство РФ в Париже, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"По состоянию на данный момент ни Павленский, ни его законные представители за содействием в российское посольство не обращались", - сказал собеседник агентства.
В воскресенье Павленский, имеющий политическое убежище во Франции, был задержан в рамках расследования о публикации интимных видео с якобы участием экс-кандидата от президентской партии Франции на пост мэра Парижа Бенжамена Гриво.