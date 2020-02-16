Россия провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: Аджами – Маисра – Халед-Эль-Хиджан – Делиафар – Хирбет-Нафах – Мешерфет-Эль-Буайр – Бозгёкли – Курд-Тахтани – Кубаб-Бейния – Хирбет-Эль-Хиссан – Телль-Ясти – Северо-Восточная окраина Мембидж – Хабджадин – Канат-Эль-Гара – Окюзкую – Тук-Эль-Халиль – Макта-Эль-Хаджар – Эс-Сегира – Абу-Мендиль – Козджали-Кебир – Аджами; Аджами – Эль-Хутта – Тлейла – Абу-Эль-Кафт – Эль-Бира – Харуфия – Кебир – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – Южная окраина Мембидж – Курд-Тахтани – Бозгёкли – Мешерфет-Эль-Буайр – Швайхет-Хазнави – Северная Окраина Мембидж – Зуб-Албин – Аджами в провинции Алеппо", - заявил Журавлев.
Кроме того, патрулирование было проведено по маршрутам: Камышлы – Махрейкан – Муси-Гора – Кнайтра – Джиллика – Эль-Фирдаус – Эс-Сувейда – Атба – Нааматли – Камышлы; Камышлы– электроподстанция Мабрука – Камышлы в провинции Хасеке.
Журавлев добавил, что все мероприятия в рамках патрулирования прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камышлы", - заявил контр-адмирал.
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