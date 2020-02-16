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Захарова раскритиковала уровень дискуссии на Мюнхенской конференции
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РИА Новости

Захарова раскритиковала уровень дискуссии на Мюнхенской конференции

22:01 16.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уровень дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности не выдерживает никакой критики, потому что все обслуживают собственные интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В воскресенье в столице Баварии завершила свою работу 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. В форуме, который прошел 14-16 февраля, приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств.
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"Что касается того, зачем все это проводится. В принципе, идея благородная, идея, которая работала не одно десятилетие: начать диалог или подводить черту под теми усилиями, которые предпринимало международное сообщество в целях недопущения новых глобальных конфликтов. Идея прекрасная. Вопрос в одном - эксперты мельчают и дискуссия разочаровывает. Уровень этой самой дискуссии уже не выдерживает даже никакой критики, потому что все обслуживают собственные интересы", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Проблема в том, что раньше Мюнхен давал нам хороший образец такого подхода. Эксперты и политологи имели возможность для прогнозирования и для анализа, который предполагал какие-то сценарии или какие-то выходы из сложных ситуаций на будущее. Почему они могли это делать? Потому что были правила игры, было международное право, был устав ООН, были договоренности и соглашения. Это давало форму, это давало схему, в которой развивались эти международные отношения, а это - залог возможности прогнозирования", - пояснила она.
Сегодня многие великие державы или лидеры этих держав отказываются от признания международного права вообще и разрушают всю систему международных договоренностей в одностороннем порядке, подчеркнула Захарова.
"Возникает вопрос: а как в этой ситуации заниматься прогнозированием и анализом, что брать за основу? Получается, что нет сдерживающих элементов вообще в принципе ни у кого. Ведь точно так же договоренности и соглашения нарушаются в сфере разоружения и оборонной политики, что являлось сильнейшим гарантом и сильнейшим сдерживающим моментом, что, опять же, было залогом для возможности прогнозирования. Соответственно, сегодня эксперты просто лишены базы, основы для ведения нормальной аналитической работы. Отсюда остается только одно: анализировать то, что происходит сегодня или произошло вчера. Возможно, именно это влияет на качество дискуссии", - официальный представитель МИД РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
14 февраля, 18:04
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мюнхенская конференция по безопасностиВ мире
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