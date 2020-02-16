Захарова раскритиковала уровень дискуссии на Мюнхенской конференции

В воскресенье в столице Баварии завершила свою работу 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. В форуме, который прошел 14-16 февраля, приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств.

"Проблема в том, что раньше Мюнхен давал нам хороший образец такого подхода. Эксперты и политологи имели возможность для прогнозирования и для анализа, который предполагал какие-то сценарии или какие-то выходы из сложных ситуаций на будущее. Почему они могли это делать? Потому что были правила игры, было международное право, был устав ООН, были договоренности и соглашения. Это давало форму, это давало схему, в которой развивались эти международные отношения, а это - залог возможности прогнозирования", - пояснила она.