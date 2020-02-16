Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T23:33+0300
https://ria.ru/20200216/1564851023.html
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
https://cdn25.img.ria.ru/images/152645/75/1526457580_0:188:3142:1955_1036x0_80_0_0_0b20f21e1b680752cd74df642661c930.jpg
РИА Новости

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

21:45 16.02.2020 (обновлено: 23:33 16.02.2020)
24122
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид Грозного
Вид Грозного
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Так политик прокомментировал публикацию WSJ, в которой, как писали СМИ, сообщалось, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против одного из английских вариантов названия его страны — Czechia — в ООН из-за созвучия с Чечней.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
25 декабря 2018, 18:27
"Как со слухом у мэра?" Кадыров ответил на жалобу маленького блогера
Умаров предположил, что большинство чехов не разделяет опасения Бабиша.
"Если господину премьер-министру претит тот факт, что он и ему подобные могут быть созвучны с понятием "чеченец", я могу его успокоить словами: пусть они не переживают. Им очень далеко до чеченцев. Чеченский народ несильно будет переживать, если кому-то неприятно называть себя чеченцами", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Умаров также заявил, что "самые достойные представители мира" гордились дружбой с чеченцами, а "чехами" это народ называли враги, безуспешно пытающиеся его захватить.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отвечает на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции в Грозном. 27 октября 2018
27 октября 2018, 23:15
Кадыров ответил на вопрос об объединении Чечни и Ингушетии
3523165856
Обсудить 19
Джамбулат УмаровЧеченская республикаЧехияРоссияВ мире
Популярные комментарии
А кто именно гордился дружбой с чеченцами? По фамилии можно назвать? Мне просто интересно.
16 февраля, 23:18
Влад Тихий
24401115
я человек маленький, но если бы знал Кадырова лично - то эти бы гордился. А просто хорошие товарищи чеченцы были. Люди как люди. Хорошие люди.
16 февраля, 23:58
Егор Иояо
1502007
Рекомендуем
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали условие проведения "нормандского" саммита
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии
Автомобиль реанимации на дороге
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
Баннер с гербом Белоруссии в Минске
В Крыму назвали концепцию нового герба Белоруссии странной
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Смирнов объяснил сравнение гражданских жен с проститутками
Петр Павленский
Во Франции задержали подругу Павленского, разместившего интимные видео
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова раскритиковала уровень дискуссии на Мюнхенской конференции
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Моралес прокомментировал заморозку проекта Росатома в Боливии
Шпицберген
Норвегия отказалась обсуждать с МИД России тему Шпицбергена
Мюнхенская конференция по безопасности
Драма в Мюнхене: "Глобальный порядок во главе с США — окончен"
Банковские карты
ЦБ назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Флаги России и ЕС
В МИД рассказали о трех условиях для улучшения отношений с Европой
Общий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде
Иракские силовики рассказали о последствиях ракетного обстрела Багдада
Авиалайнер Boeing 737 Max во время демонстрационного полета на авиасалоне Фарнборо-2016
Крутое пике: Boeing не смогла продать ни одного самолета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
Лента новостейМолния