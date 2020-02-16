В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Так политик прокомментировал публикацию WSJ, в которой, как писали СМИ, сообщалось, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против одного из английских вариантов названия его страны — Czechia — в ООН из-за созвучия с Чечней.
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Умаров предположил, что большинство чехов не разделяет опасения Бабиша.
"Если господину премьер-министру претит тот факт, что он и ему подобные могут быть созвучны с понятием "чеченец", я могу его успокоить словами: пусть они не переживают. Им очень далеко до чеченцев. Чеченский народ несильно будет переживать, если кому-то неприятно называть себя чеченцами", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Умаров также заявил, что "самые достойные представители мира" гордились дружбой с чеченцами, а "чехами" это народ называли враги, безуспешно пытающиеся его захватить.
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