В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

"Как со слухом у мэра?" Кадыров ответил на жалобу маленького блогера

"Как со слухом у мэра?" Кадыров ответил на жалобу маленького блогера

Умаров также заявил, что "самые достойные представители мира" гордились дружбой с чеченцами, а "чехами" это народ называли враги, безуспешно пытающиеся его захватить.