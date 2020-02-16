Поклонская обвинила протоиерея Смирнова в дискредитации верующих

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Высказывания, подобные заявлению протоиерея Высказывания, подобные заявлению протоиерея Димитрия Смирнова о гражданском браке, могут привести к тому, что некоторые в очередной раз назовут всех верующих "мракобесами" и "гостями из Средневековья", считает депутат ГД Наталья Поклонская

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". В РПЦ заявили, что слова Смирнова не были сказаны, чтобы оскорбить кого-либо, хотя, возможно, были "излишне острыми". Протоиерей сказал, что говорил не о ком-то персонально, а о явлении в целом, потому что ему жалко этих женщин, которых бросают через несколько лет. Смирнов подчеркнул, что выбирает такие выражения, чтобы остановить этот кошмар.

"Ну, оскорбили вы народ, а каков итог? Одни разозлятся, другие покрутят пальцем у виска. А третьи (например, всякие "невзоровы") в очередной раз назовут всех верующих "мракобесами" и "гостями из Средневековья". Зачем вы даете им повод для провокаций?" - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Депутат отметила, что, с одной стороны, не стоит реагировать на такие высказывания, а с другой - становится жутковато, когда такие слова говорит священнослужитель.