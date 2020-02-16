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Поклонская обвинила протоиерея Смирнова в дискредитации верующих
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РИА Новости

Поклонская обвинила протоиерея Смирнова в дискредитации верующих

21:36 16.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Высказывания, подобные заявлению протоиерея Димитрия Смирнова о гражданском браке, могут привести к тому, что некоторые в очередной раз назовут всех верующих "мракобесами" и "гостями из Средневековья", считает депутат ГД Наталья Поклонская.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". В РПЦ заявили, что слова Смирнова не были сказаны, чтобы оскорбить кого-либо, хотя, возможно, были "излишне острыми". Протоиерей сказал, что говорил не о ком-то персонально, а о явлении в целом, потому что ему жалко этих женщин, которых бросают через несколько лет. Смирнов подчеркнул, что выбирает такие выражения, чтобы остановить этот кошмар.
"Ну, оскорбили вы народ, а каков итог? Одни разозлятся, другие покрутят пальцем у виска. А третьи (например, всякие "невзоровы") в очередной раз назовут всех верующих "мракобесами" и "гостями из Средневековья". Зачем вы даете им повод для провокаций?" - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Депутат отметила, что, с одной стороны, не стоит реагировать на такие высказывания, а с другой - становится жутковато, когда такие слова говорит священнослужитель.
"И ведь в самом Евангелии есть прекрасные строки: "Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете. Разве не так, батюшка?" - заключила Поклонская.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 19:46
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Наталья ПоклонскаяПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьОбщество
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