Захарова заявила, что у Мюнхенской конференции был антикитайский крен

“Как бы это ни показалось удивительным, но одновременно и печальным, мне кажется, что этот призыв был услышан, но был услышан совершенно неправильно. Теперь крен Мюнхенской конференции явно антикитайский", - сказала она.

“У меня такое впечатление, что в наши дни в том числе благодаря тем выступлениям, которые звучат на Мюнхенской конференции, мы видим возрождение новых колониальных подходов. Как будто Запад теперь уже не считает зазорным реинкарнировать дух колониализма, деля людей, нации и страны на те, которые требуют сочувствия, поддержки, в отношении которых принимаются все эти права человеческие, документы, заявления, декларации, и на тех, кто может подождать, кому не надо выказывать сочувствие, кто не требует поддержки в сложный момент”, - подчеркнула она.