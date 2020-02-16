Захарова заявила, что у Мюнхенской конференции был антикитайский крен

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Призыв оставить в прошлом русофобский крен был услышан участниками Мюнхенской конференции по безопасности, ее крен стал в этот раз антикитайским, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Как бы это ни показалось удивительным, но одновременно и печальным, мне кажется, что этот призыв был услышан, но был услышан совершенно неправильно. Теперь крен Мюнхенской конференции явно антикитайский", - сказала она.
Мировые лидеры квалифицировали Китай как угрозу всему человечеству, “они сказали, что политика Китая - это вызов двадцать первого века”, отметила Захарова.
“У меня такое впечатление, что в наши дни в том числе благодаря тем выступлениям, которые звучат на Мюнхенской конференции, мы видим возрождение новых колониальных подходов. Как будто Запад теперь уже не считает зазорным реинкарнировать дух колониализма, деля людей, нации и страны на те, которые требуют сочувствия, поддержки, в отношении которых принимаются все эти права человеческие, документы, заявления, декларации, и на тех, кто может подождать, кому не надо выказывать сочувствие, кто не требует поддержки в сложный момент”, - подчеркнула она.
Китай сейчас оказался в сложной ситуации, разве ему нельзя требовать поддержки других стран, отметила Захарова.
“Ни слова об этом (помощи Китаю - ред.). Об этом сказала российская делегация. К сожалению, все остальные в большей степени были вовлечены в изучение так называемого феномена Украины”, - резюмировала она.