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Моралес прокомментировал заморозку проекта Росатома в Боливии
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РИА Новости

Моралес прокомментировал заморозку проекта Росатома в Боливии

21:06 16.02.2020
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© AP Photo / Juan KaritaПрезидент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
© AP Photo / Juan Karita
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 фев - РИА Новости. Инвестиции в строительство центра ядерной науки и технологий Росатома, работы по которому приостанавливают нынешние власти Боливии, не требовали согласования парламента, утверждает экс-президент страны Эво Моралес.
"Они парализовали крупные работы, которые были профинансированы из бюджета, такие как Центр ядерных исследований, инвестиции в который не требовали одобрения парламентом, железнодорожную линию в Кочабамбе, завод по производству мочевины, строительство дорог", - написал он в Twitter.
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Боливийское агентство по ядерной энергии (ABEN) 12 февраля распространило заявление, что правительство страны приостанавливает проект по строительству центра ядерной науки и технологий Росатома до тех пор, пока парламент и прокуратура страны "не выскажутся по этому вопросу". В Росатоме сообщили, что не получали от Боливии официальных заявлений на этот счет, и что госкорпорация со своей стороны продолжает проект. Министерство энергетики Боливии запросило информацию у ABEN для анализа и оценки проекта.
После того, как оппозиция Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.
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Эво МоралесГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БоливияВ мире
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