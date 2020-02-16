Моралес прокомментировал заморозку проекта Росатома в Боливии

После того, как оппозиция Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.