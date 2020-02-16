Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. У девушки, умершей в одном из московских баров после конкурса по поеданию пирожных, не было проблем со здоровьем. Об этом телеканалу У девушки, умершей в одном из московских баров после конкурса по поеданию пирожных, не было проблем со здоровьем. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил отец погибшей.

Он заявил, что девушке нельзя было употреблять спиртные напитки, но не объяснил, с чем это связано.

Журналисты предположили, что у его дочери были проблемы с сердцем, однако мужчина опроверг эту информацию.

"Нет, другое, она не болела, ей просто пить было нельзя", — сказал он.

Как отметил мужчина, версия о том, что спиртное в баре было отравленным, не соответствует действительности.