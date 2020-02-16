Захарова рассказала о прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности

"Я не уверена, что это вопрос к организаторам. Я думаю, что это вопрос к мировому сообществу, насколько оно действительно серьезно подходит к тем проблемам, которые существуют в реальности и насколько оно все-таки не увлеклось проблемами виртуальными", - сказала она.