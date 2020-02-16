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2020-02-16T20:55+0300
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Захарова рассказала о прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности
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РИА Новости

Захарова рассказала о прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности

20:55 16.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На Мюнхенской конференции по безопасности отсутствовала единая повестка и единый взгляд на мировые проблемы, каждый был сам за себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это отсутствие четкой, структурированной, единой для всех нормальной повестки, которая предполагала бы рассмотрение настоящих угроз и вызовов, в том числе европейскому пространству. Каждый говорил только о том, что волнует даже не его страну, а лично его. Полное отсутствие какого-то единого голоса или единого взгляда на мировые проблемы. Такое впечатление, что мы присутствовали на предвыборных кампаниях кандидатов, которые вот-вот будут баллотироваться. Каждый хотел слушать и слышать только себя", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Не было даже намека на поиск единой основательной повестки, отметила она.
"Я не уверена, что это вопрос к организаторам. Я думаю, что это вопрос к мировому сообществу, насколько оно действительно серьезно подходит к тем проблемам, которые существуют в реальности и насколько оно все-таки не увлеклось проблемами виртуальными", - сказала она.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
Мюнхенская конференция по безопасности
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Мария ЗахароваМюнхенская конференция по безопасностиРоссияВ мире
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