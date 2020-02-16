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На юге Франции четыре человека погибли при крушении самолета
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РИА Новости

На юге Франции четыре человека погибли при крушении самолета

20:31 16.02.2020
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© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашников
ПАРИЖ, 16 фев - РИА Новости. Небольшой туристический самолет разбился на юге Франции, четыре человека погибли, сообщает телеканал France 3.
Самолет, вылетевший из Ангулема, потерпел крушение в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзак около 13.00 (15.00 мск) в городе Крессель.
По не известным пока причинам пилот потерял управление, самолет загорелся при приземлении. Пилот и три пассажира были найдены мертвыми в результате инцидента. Начато расследование, в ходе которого должны быть установлены причины катастрофы.
Французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) отправило на место происшествие своих экспертов. "Три следователя BEA выезжают на место и будут там к завтрашнему утру", - говорится в сообщении бюро в Twitter.
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