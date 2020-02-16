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2020-02-16T20:29+0300
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Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
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РИА Новости

Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

20:21 16.02.2020 (обновлено: 20:29 16.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев призвал не судить протоиерея Дмитрия Смирнова из-за его слов о живущих в гражданском браке женщинах.
Ранее священнослужитель сравнил женщин, сожительствующих с мужчинами без штампа в паспорте, с "бесплатными проститутками". Позже он пояснил, что специально использовал это слово, чтобы обратить внимание общества на "проблему" и "защитить женщин" от неподобающего отношения со стороны мужчин.
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"Если вы атеисты или люди не воцерковленые, то какое вам дело до мнения старого священника? Вы запрещаете ему то, что легко прощаете себе", - написал Соловьев в телеграм-канале.
Журналист подчеркнул, что относится к этому вопросу иначе, однако это не мешает ему уважать Смирнова.
По мнению Соловьева, свобода слова подразумевает высказывание позиций, которые могут быть неблизки остальным.
"Или демократия - это право на свободу слова только для демократов?" - поинтересовался он.
В Союзе женщин ранее осудили заявление Смирнова и назвали его "глупым оскорблением".
В Госдуме также назвали его высказывание оскорблением и подчеркнули, что не все мужчины стремятся узаконить отношения. В Совфеде, в свою очередь, отметили, что на сегодняшний день гражданский брак считается устоявшейся формой отношений, а подобные "резкие" заявления сочли неправильными.
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Владимир Соловьев (телеведущий)Новости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновРоссияОбщество
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Стал уважать Соловьева
16 февраля, 20:23
superbarrister
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Теперь еще только мнение Скобеевой осталось услышать.
16 февраля, 20:32
П Петр Старовой
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