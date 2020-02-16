Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Телеведущий Телеведущий Владимир Соловьев призвал не судить протоиерея Дмитрия Смирнова из-за его слов о живущих в гражданском браке женщинах.

Ранее священнослужитель сравнил женщин, сожительствующих с мужчинами без штампа в паспорте, с "бесплатными проститутками". Позже он пояснил, что специально использовал это слово, чтобы обратить внимание общества на "проблему" и "защитить женщин" от неподобающего отношения со стороны мужчин.

"Если вы атеисты или люди не воцерковленые, то какое вам дело до мнения старого священника? Вы запрещаете ему то, что легко прощаете себе", - написал Соловьев в телеграм-канале.

Журналист подчеркнул, что относится к этому вопросу иначе, однако это не мешает ему уважать Смирнова.

По мнению Соловьева, свобода слова подразумевает высказывание позиций, которые могут быть неблизки остальным.

"Или демократия - это право на свободу слова только для демократов?" - поинтересовался он.

В Союзе женщин ранее осудили заявление Смирнова и назвали его "глупым оскорблением".