ЦБ назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Жертвой телефонных Жертвой телефонных мошенников , занимающихся хищением денег со счетов, чаще всего становится экономически активное население в возрасте от 28 до 55 лет. Об этом "Российской газете" рассказал замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев

Сычев отметил, что эта возрастная категория платежеспособна и готова расстаться со своими средствами, "не сильно задумываясь о последствиях".

По его словам, уязвимость этой группы населения можно объяснить излишним доверием к технологиям и окружению, в котором находятся люди.

"Ведь один из видов такого обмана — это использование в соцсетях постов якобы от имени друзей или от имени друзей друзей, что нужна помощь, срочно нужны деньги до зарплаты или на какое-то мероприятие или нужна якобы благотворительная помощь", — пояснил собеседник издания.

Мошенники пользуются результатами доверительной атмосферы, которую они создают в социальных сетях, добавил Сычев.

Он рассказал, что в среднем злоумышленники крадут со счетов своих жертв около десяти-пятнадцати тысяч рублей.

"Конечно, встречаются варианты и с миллионами, но это скорее исключение из правил", — цитирует его "РГ".

Сычев подчеркнул, что если клиенту поступил входящий звонок и собеседник представился сотрудником кредитной организации, то в любом случае не стоит принимать поспешных решений.

"Это относится и к вашим действиям в соцсетях. Нужно перепроверить, что на самом деле стоит за сообщением о просьбе помочь деньгами в "Фейсбуке", "ВКонтакте" или "Одноклассниках". Если, например, это просьба друга, просто перезвоните ему и выясните, действительно ли он размещал такой пост", — обратил внимание он.

На этой неделе СМИ сообщили о новом способе хищения денег у клиентов банков. Мошенники звонят потенциальным жертвам и говорят, что получили заявление на закрытие счета. После того как владелец сообщает, что он не писал никакого заявления, его спрашивают, в каком отделении кредитной организации ему будет удобно получить деньги и просят уточнить персональные данные, чтобы перевести средства на "безопасный" счет.