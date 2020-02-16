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ЦБ назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
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РИА Новости

ЦБ назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

20:15 16.02.2020 (обновлено: 23:37 16.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты
Банковские карты
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Жертвой телефонных мошенников, занимающихся хищением денег со счетов, чаще всего становится экономически активное население в возрасте от 28 до 55 лет. Об этом "Российской газете" рассказал замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.
Сычев отметил, что эта возрастная категория платежеспособна и готова расстаться со своими средствами, "не сильно задумываясь о последствиях".
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По его словам, уязвимость этой группы населения можно объяснить излишним доверием к технологиям и окружению, в котором находятся люди.
"Ведь один из видов такого обмана — это использование в соцсетях постов якобы от имени друзей или от имени друзей друзей, что нужна помощь, срочно нужны деньги до зарплаты или на какое-то мероприятие или нужна якобы благотворительная помощь", — пояснил собеседник издания.
Мошенники пользуются результатами доверительной атмосферы, которую они создают в социальных сетях, добавил Сычев.
Он рассказал, что в среднем злоумышленники крадут со счетов своих жертв около десяти-пятнадцати тысяч рублей.
"Конечно, встречаются варианты и с миллионами, но это скорее исключение из правил", — цитирует его "РГ".
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Сычев подчеркнул, что если клиенту поступил входящий звонок и собеседник представился сотрудником кредитной организации, то в любом случае не стоит принимать поспешных решений.
"Это относится и к вашим действиям в соцсетях. Нужно перепроверить, что на самом деле стоит за сообщением о просьбе помочь деньгами в "Фейсбуке", "ВКонтакте" или "Одноклассниках". Если, например, это просьба друга, просто перезвоните ему и выясните, действительно ли он размещал такой пост", — обратил внимание он.
На этой неделе СМИ сообщили о новом способе хищения денег у клиентов банков. Мошенники звонят потенциальным жертвам и говорят, что получили заявление на закрытие счета. После того как владелец сообщает, что он не писал никакого заявления, его спрашивают, в каком отделении кредитной организации ему будет удобно получить деньги и просят уточнить персональные данные, чтобы перевести средства на "безопасный" счет.
Эксперты предупреждают, что в таком случае лучше сбросить вызов и самостоятельно перезвонить в банк. Специалисты также призывают не переводить деньги незнакомым людям, а также не называть полные реквизиты карт, ПИН-код, CVC-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций, в том числе представившимся сотрудниками кредитной организации.
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МошенничествоАртем СычевЦентральный Банк РФОбщество
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