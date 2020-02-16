СК проверит данные о смерти девушки во время конкурса с пирожными

Ранее газета "Комсомольская правда" сообщила со ссылкой на источники, что посетительница одного из московских баров умерла, подавившись во время конкурса поедания пирожных. Источник в правоохранительных органах, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что смерть была внезапной и могла быть связана с заболеванием, а не с тем, что она подавилась.