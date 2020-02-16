СК проверит данные о смерти девушки во время конкурса с пирожными

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Следствие выясняет причину смерти девушки в одном из баров в центре Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"По факту обнаружения тела девушки 1997 года рождения в баре в центре Москвы проводится процессуальная проверка", - сказала она.
Ранее газета "Комсомольская правда" сообщила со ссылкой на источники, что посетительница одного из московских баров умерла, подавившись во время конкурса поедания пирожных. Источник в правоохранительных органах, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что смерть была внезапной и могла быть связана с заболеванием, а не с тем, что она подавилась.