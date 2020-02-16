В ОАЭ зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Новый случай заражения Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в ОАЭ , говорится в заявлении министерства здравоохранения страны в Twitter.

"Новый случай заражения коронавирусом, известным как COVID19, был обнаружен у 37-летнего гражданина Китая . Его состояние стабильное, за ним регулярно наблюдают в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения", - говорится в заявлении министерства в Twitter.

Агентство WAM отмечает, что это уже девятый случай заражения в стране, трое заболевших выздоровели, остальные продолжают лечение и находятся под наблюдением врачей.

Ранее в понедельник министерство здравоохранения ОАЭ сообщило, что первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован среди индийской диаспоры в ОАЭ.