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В ОАЭ зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В ОАЭ зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

19:58 16.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на музыкальный фонтан "Дубай" со смотровой площадки небоскреба Бурдж Халифа
Вид на музыкальный фонтан Дубай со смотровой площадки небоскреба Бурдж Халифа
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в ОАЭ, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны в Twitter.
"Новый случай заражения коронавирусом, известным как COVID19, был обнаружен у 37-летнего гражданина Китая. Его состояние стабильное, за ним регулярно наблюдают в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения", - говорится в заявлении министерства в Twitter.
Агентство WAM отмечает, что это уже девятый случай заражения в стране, трое заболевших выздоровели, остальные продолжают лечение и находятся под наблюдением врачей.
Ранее в понедельник министерство здравоохранения ОАЭ сообщило, что первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован среди индийской диаспоры в ОАЭ.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название–COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗКитайОАЭУханьВ мире
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