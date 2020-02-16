Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на словам протоиерея, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".

По словам дипломата, у нее лишь "одна просьба" к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

Позднее Смирнов объяснил свое заявление, отметив, что использовал такие слова, чтобы обратить внимание общественности на эту "проблему". В РПЦ назвали слова протоиерея "излишне острыми", подчеркнув, что Смирнов не хотел кого-либо оскорбить.