Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на словам протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
По словам дипломата, у нее лишь "одна просьба" к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.
"Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?" — написала Захарова в фейсбуке.
Позднее Смирнов объяснил свое заявление, отметив, что использовал такие слова, чтобы обратить внимание общественности на эту "проблему". В РПЦ назвали слова протоиерея "излишне острыми", подчеркнув, что Смирнов не хотел кого-либо оскорбить.