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Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
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РИА Новости

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

19:46 16.02.2020 (обновлено: 20:56 16.02.2020)
63876
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на словам протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
По словам дипломата, у нее лишь "одна просьба" к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Вчера, 20:21
Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
"Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?" — написала Захарова в фейсбуке.
Позднее Смирнов объяснил свое заявление, отметив, что использовал такие слова, чтобы обратить внимание общественности на эту "проблему". В РПЦ назвали слова протоиерея "излишне острыми", подчеркнув, что Смирнов не хотел кого-либо оскорбить.
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Мария ЗахароваПротоиерей Димитрий СмирновВладимир ЛегойдаРусская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
А можно не раздувать их этого вселенской катастрофы.
16 февраля, 20:21
Svinka Ontherun
34200022
Давно имеется - муж и жена) или не знал?
16 февраля, 20:05
superbarrister
2240108
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